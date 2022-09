Zamierzasz kupić iPhone'a 14? Sprawdź, w jakich kolorach zadebiutuje nowe urządzenie!

Konferencja Apple odbędzie się już 7 września. W trakcie prezentacji zobaczymy premiery nowego iPhone'a 14 oraz kolejnych modeli popularnych Apple Watchy. Najnowsze przecieki dotyczące flagowców sugerują, że smartfon będzie dostępny łącznie w 7 wariantach kolorystycznych. W przypadku podstawowych modeli będą to:

Natomiast w przypadku modeli Pro oraz Pro MAX:

Unikalnym wykończeniem dla droższych wersji urządzenia, będzie kolor złoty.

Here are the FINAL rumored colors for the iPhone 14 lineup ???????? iPhone 14: ❤️???????????????????? iPhone 14 Pro: ???????????????????? pic.twitter.com/HUAPGDwrsv

Ciekawa wydaje się decyzja producenta o dodaniu do serii lawendowego wariantu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zaledwie 2 miesiące temu Samsung dodał ten sam kolor do swoich flagowców. Wygląda na to, że lawendowy stał się wykończeniem roku w branży mobilnej.

W sieci pojawiają się różne spekulacje na temat ceny iPhone'a 14. Większość z nich sugeruje, że nowy smartfon, w podstawowej wersji, będzie kosztował 799 lub 899 dolarów. Oznacza to około 3700 zł lub 4200 zł.

According to yeux1122 on Korean blog Naver, the iPhone 14 lineup will start at $799. The base 6.1” iPhone 14 will be the cheapest model in the lineup pic.twitter.com/3dlTIOrqlY