Zamieszanie wokół bety Diablo 4. Zapytaliśmy wydawcę gry, co się dzieje

Od kilku dni na oficjalnej stronie Diablo 4 pojawiają się sprzeczne informacje co do daty zakończenia beta testów. Postanowiliśmy zapytać polskiego wydawcę, o co tutaj chodzi.

Zamknięte beta testy Diablo 4 dla osób, które kupiły grę w przedsprzedaży, zaczynają się już dzisiaj. Na wszystkich platformach dostępny jest już pre-load plików, natomiast faktyczna zabawa powinna rozpocząć się równo o godzinie 17:00. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Takowe jednak pojawiają się w przypadku daty zakończenia. Na oficjalnej stronie Diablo pojawiają się sprzeczne informacje co do dnia i godziny końca zamkniętych beta testów. O ile zaraz po wejściu na witrynę widzimy, że potrwają one od 17 do 19 marca, tak w oficjalnym przewodniku pojawiła się zgoła inna informacja.

Po wejściu do przytoczonego przewodnika, w rozdziale zatytułowanym Szczegółowe informacje o beta testach możemy natrafić na informację, że zamknięta beta będzie dostępna do 20 marca (poniedziałek), do godziny 20:00 czasu polskiego.

Informacja o dacie rozpoczęcia i zakończenia beta testów na oficjalnej stronie Diablo 4.

Zapytaliśmy polskiego wydawcę Diablo 4, czyli firmę Cenega o potwierdzenie, do kiedy dokładnie potrwają beta testy gry. Teraz już oficjalnie możemy powiedzieć, że wczesny dostęp do testów dla osób, które kupiły grę w przedsprzedaży, rozpoczyna się dzisiaj, 17 marca, natomiast kończy się w niedzielę, 19 marca.

Podobnie z nadciągającymi otwartymi testami dla wszystkich zainteresowanych. Otwarta beta będzie dostępna w dniach 24 - 26 marca.

W ramach nadchodzących beta testów (17 - 19 marca), do dyspozycji dostaniemy 3 klasy postaci - Barbarzyńca, Łotr oraz Czarodziejka. Każdą z nich będziemy mogli zapoznać się z prologiem oraz pełnym I Aktem opowieści. Maksymalny poziom jaki możemy uzyskać, to 25. My także przez najbliższy weekend będziemy zwiedzać Sanktuarium i już w poniedziałek podzielimy się naszymi wrażeniami.