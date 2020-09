Zamówiłeś PS5 w przedsprzedaży? Możesz mieć problem, część sklepów masowo anuluje zamówienia

Zamieszania z przedsprzedażą PS5 ciąg dalszy. Wielu graczy nie otrzyma swojego egzemplarza konsoli, pomimo tego, że udało im się złożyć pre-order.

Uspakajamy, wbrew informacjom, które mogliście przeczytać w niektórych miejscach "sieci" - premiera PlayStation 5 jest niezagrożona i odbędzie się zgodnie z planem - 19 listopada tego roku. Niestety, mamy też złe wieści. Nawet złożenie zamówienia w przedsprzedaży nie gwarantuje obecnie otrzymania konsoli w dniu jej debiutu.

Czy mój pre-order PlayStation 5 jest bezpieczny?

Niestety, nie jesteśmy w stanie udzielić wam jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Chaos związany z przedsprzedażą PS5 spowodował, że wiele sklepów przyjęło zbyt dużą liczbę zamówień przedpremierowych, a teraz musi je anulować bądź przesunąć datę ich realizacji na przyszły rok.

O problemach z realizacją pre-orderów PS5 poinformował już m.in. Amazon, a także irlandzki oddział sieci GameStop czy brytyjski ShopTo. Nasze rodzime sklepy póki co nie alarmują o anulowaniu zamówień przedpremierowych, więc jeśli nie korzystaliście z usług zagranicznych sieci, to póki co możecie spać spokojnie i oczekiwać swojej konsoli już 19 listopada.

Jeśli jednak zwlekaliście z zakupem sprzętu Japończyków, to nie mamy dla was najlepszych wieści. W tym roku już prawdopodobnie nie uda wam się zdobyć własnego egzemplarza. Choć część sklepów wciąż przyjmuje zamówienia, to data ich realizacji jest ustawiona na początek przyszłego roku.

