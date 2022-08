Zamówiłeś już Galaxy Watch 5? No to czeka cię rozczarowanie

Konstrukcja paska Galaxy Watch 5 Pro może przeszkadzać w jednej z najważniejszych funkcji smartwatcha.

Zawsze istnieją pewne ryzyka związane ze zmianą designu produktów mobilnych. Klienci mogą po prostu nie lubić tej zmiany, a poza tym mogą pojawić się problemy z kompatybilnością z innymi urządzeniami w istniejącym już ekosystemie. Niemniej jednak, Samsung podjął to ryzyko, gdy zapowiedział nowego Galaxy Watch 5 Pro, a ruch ten może działać na jego korzyść.

Niestety wydaje się, że firma zapomniała też o jednym kluczowym elemencie, tworząc Galaxy Watch 5 Pro. W efekcie nowy projekt paska na rękę kłóci się z jedną z technologii, która wyróżnia Samsunga na tle konkurencji. O co dokładnie chodzi?

Flagowe smartfony Samsung Galaxy, takie jak Galaxy S22 Ultra, mogą pożyczać energię i ładować inne urządzenia - takie jak smartwatche - bezprzewodowo, bez konieczności używania kabli USB czy ładowarki. Technologia ta nazywa się Wireless PowerShare i działa poprzez cewkę ładowania bezprzewodowego umieszczoną pod tylnym panelem smartfona.

Jednak aby Wireless PowerShare zadziałało, dwa urządzenia Galaxy muszą się ze sobą stykać. Innymi słowy, aby ładować smartwatch Galaxy poprzez Wireless PowerShare przy użyciu Galaxy S22 Ultra, strona czujnika w smartwatchu musi dotykać tylnego panelu smartfona. Niestety, nowa konstrukcja paska Galaxy Watch 5 Pro uniemożliwia to, w związku z czym klienci Galaxy Watch 5 Pro nie będą mogli korzystać z Wireless PowerShare z większością smartfonów Galaxy (jeśli nie ze wszystkimi), chyba że najpierw zdejmą pasek ze smartwatcha.

Standardowy Galaxy Watch 5 nie ma tego problemu

Na wypadek, gdybyś się zastanawiał, Galaxy Watch 5 Pro obsługuje Wireless PowerShare, ale trzeba spędzić trochę czasu w ustawieniach, aby go aktywować. To nie jest tak, że trzeba ją włączyć jakimś ukrytym sposobem - ona jest tam, ale nie jest zbyt praktyczna ze względu na prawdopodobnie słabą implementację. Wygląda to raczej na błąd projektowy i niedopatrzenie niż zamierzoną cechę konstrukcyjną, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że standardowa konstrukcja Galaxy Watch 5 nie ma tego problemu i nie utrudnia Wireless PowerShare w żaden sposób.

Galaxy Watch 5 zapożycza swój design z Galaxy Watch 4, podczas gdy Galaxy Watch 5 Pro reprezentuje nowe ujęcie formuły smartwatcha. Samsung musiał rozważyć wszystkie aspekty zmiany języka projektowania, ale wydaje się, że zapomniał o Wireless PowerShare. Z wyglądu żaden ze smartwatchy Samsung Galaxy wyposażonych w technologię Wireless PowerShare nie jest na tyle wąski, aby Galaxy Watch 5 Pro mógł pozostać na tylnym panelu smartfona i naładować swoją baterię. Co więcej, oczywiście żadna aktualizacja oprogramowania nie będzie w stanie rozwiązać tej wady konstrukcyjnej.

Na szczęście nowy Galaxy Watch 5 Pro ma pojemną baterię i obiecuje do 80 godzin użytkowania na pełnej baterii. Klienci Samsunga prawdopodobnie nie znajdą się w potrzebie skorzystania z Wireless PowerShare bardzo często, ale nadal, te niespójności projektowe prawdopodobnie nie powinny były istnieć w pierwszej kolejności. Sprawiają one, że Wireless PowerShare wydaje się być tylko dodatkiem, podczas gdy w rzeczywistości jest to jedna z bardziej unikalnych funkcji Samsunga dostępna dla wysokiej klasy urządzeń mobilnych.