Zamówiłeś nowego MacBooka? Sprawdź, ile będziesz musiał czekać

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas, że nawet najwięksi giganci technologiczni nie są odporni na problemy logistyczne. Podczas pandemii Covid-19 większość producentów doświadczyła dużych opóźnień w dostawach, co poskutkowało zmniejszoną dostępnością sprzętu na półkach sklepowych. Wygląda na to, że mimo zniesienia restrykcji covidowych, problemy te mogą nadal trwać. Dostępność najnowszych produktów od Apple jest coraz bardziej ograniczona, a problemy logistyczne mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy!

Order Today, Delivers:

Mac Studio (M1 Max Stock): 9-17 days

iPad Air: 31-38 days

Mac Studio (M1 Ultra Stock): 52-67 days

MacBook Pro (Stock 14/16-inch): 57-71 days

Studio Display: 60-74 days

Mac Studio (Custom Config): 80-94 days

Polishing Cloth: “As soon as today within 2 hours” pic.twitter.com/s6PlnANDcA