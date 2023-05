Zanim zagrasz w nowe The Legend of Zelda, musisz to obejrzeć!

Czekasz na premierę The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Zanim zagrasz musisz obejrzeć ten film.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zadebiutuje na rynku już 12 maja. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Od premiery poprzedniej części, czyli Breath of the Wild minęło już 6 lat. Wiele osób, które grały wówczas w ten tytuł, mogło zapomnieć o ważnych szczegółach fabuły. W związku z tym, że Tears of the Kingdom jest bezpośrednią kontynuacją, Nintendo postanowiło opublikować film, w którym przypomina fabułę poprzedniej części. Całość trwa nieco ponad 6 minut i przeprowadza nas przez całą opowieść Breath of the Wild. Patrząc na rozbudowaną fabułę, warto przed podejściem do Teras of the Kingdom zapoznać się z materiałem.

Co więcej, przed samą premierą mamy doczekać się specjalnego pokazu najnowszej części serii The Legend of Zelda. Stream zaplanowany jest na godzinę 3:45 czasu polskiego w nocy z czwartku na piątek.

