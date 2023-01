Zaokrąglony iPhone 15? Apple może nas mocno zaskoczyć

Twitterowy leaker, Shrimp Apple Pro, poinformował, że iPhone 15 może mieć wygląd różniący się od swoich ostatnich poprzedników. Wielu spodziewało się, że Apple poczeka jeszcze przynajmniej z rok, ale okazuje się, że firma może nas mocno zaskoczyć.

Well I have the result for the display design of the iPhone 15 series.

- all iPhone 15 series will have the same display sizes as iPhone 14 series

- pro 15 will have thinner bezels with curve edges, display is still flat tho, only the bezels is curve