Zaostrzenie prywatności na iOS nie zadziałało na Facebooka!

Apple na początku tego roku znacząco ograniczyło możliwość śledzenia użytkowników przez firmy trzecie. Najbardziej niezadowolony był Facebook, który właśnie ma powodu do radości. Firmie udało się pokonać giganta z Cupertino.

Facebook był jedną z pierwszych firm, która narzekała na nowe opcje prywatności (App Transparency), które pojawiły się w systemach operacyjnych iOS oraz iPadOS w pierwszej połowie 2021 roku. Firma Apple dodała nowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają śledzenie użytkownika przez aplikacje firm trzecich bez jego wyraźnej zgody.

Nowe narzędzia prywatności Apple pojawiły się w 2021 roku Źródło: apple.com

Największy portal społecznościowy obawiał się, że działania wprowadzone przez firmę Apple znacząco ograniczą przychody, utrudnią działalność agencjom reklamowym i w konsekwencji mogą spowodować zapaść tego rynku.

Zobacz również:

Tymczasem po kilku miesiącach Facebook udostępnił swoje wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego 2021. Firma posiada aż 29 miliardów przychodu. Oznacza to wzrost o aż 56% w skali rok do roku. Tym samym aktualnie Facebook rozwija się znacznie szybciej od Apple i Microsoft, a wszystko to pomimo wprowadzenia nowych opcji prywatności przez giganta z Cupertino.

Zysk Facebooka w drugim kwartale jest nie mniej imponujący. Wynosi aż 10,4 miliarda dolarów, co przekłada się na wzrost o 101%. Liczba aktywnych użytkowników Facebooka, Instagrama oraz WhatsAppa wzrosła o 12% w porównaniu do 2020 roku. Obecnie firma posiada 2,76 miliarda użytkowników, którzy codziennie logują się w jednej z wyżej wymienionych usług.

Facebook nie ukrywa, że głównym źródłem przychodu są reklamy. To właśnie dlatego firma tak bardzo bała się nowych opcji prywatności na sprzętach Apple. Działalność marketingowa odpowiada za aż 47% wpływów Facebooka.

Aktualnie Facebook chwilowo pokonał Apple i nie zauważył wpływ nowych opcji prywatności na przychodu, ale to krótkofalową sytuacja. Najważniejsze osoby w firmie z dyrektorem finansowym - Davidem Wehnerem mówią jasno, że wpływ nowych opcji chroniących prywatność w iOS i iPadOS będzie odczuwalny dopiero w trzecim kwartale 2021 roku.

Niektórzy użytkownicy odraczają aktualizacje systemu operacyjnego i dopiero aktywują funkcję. Obecnie około 25% użytkowników wyłączyło już śledzenie w aplikacjach firm trzecich, a liczba ta zapewne wzrośnie w najbliższych miesiącach i po wprowadzeniu na rynek iPhone'a 13.

Źródło inspiracji: 9to5mac.com