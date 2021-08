Zapadł bardzo surowy wyrok za "pranie" kryptowalut

Larry Dean Harmon został skazany przez amerykański sąd za pranie brudnych pieniędzy pod postacią kryptowalut. Wyrok jest bardzo surowy, może jednak zostać złagodzony.

Kim jest Larry Dean Harmon? Był to właściciel działającej w dark necie usługi Helix, która we współpracy z tamtejszymi rynkami (AlphaBay, Evolution, Cloud 9 i inne) zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i wprowadzaniem ich do obiegu jako Bitcoiny. W latach 2014-2017 przeszło przez nią 350 000 bitcoinów, mających ówcześnie wartość 300 mln dolarów. Ponadto Harmon złamał przepisy Stanów Zjednoczonych, prowadząc usługi finansowe na terenie kraju bez odpowiedniej licencji.

Akta sprawy wyjaśniają, że Helix był tzw. mikserem, czyli umożliwiał dzielenie bitcoinów na wiele części i mieszanie ze sobą elementów od różnych klientów. Umożliwia to zacieranie śladów transakcji, pozwalając na zachowanie prywatności właścicieli. Mikser został zamknięty w grudniu 2017 roku, a jego właściciel stanął na czele startupu Ninja Coin, który prowadził do momentu aresztowania w 2020 roku. Jak przyznał podczas rozprawy Harmon, miał świadomość, że co najmniej 4400 bitcoinów zostało użytych do nielegalnych operacji. Sąd nie miał litości i wyrok brzmi: 20 lat więzienia, grzywna 500 tys. dolarów. Jednak oprócz sądu swoją karę nałożyła także należąca do Departamentu Skarbu agencja zajmująca się przestępstwami finansowymi.

Tutaj grzywna wynosi 60 milionów dolarów i obejmuje zarówno pranie brudnych pieniędzy, jak również wspomniane wcześniej prowadzenie operacji finansowych bez licencji. W śledztwie wyszło na jaw także, że mikser był chętnie używany przez oszustów finansowych, handlarzy narkotyków oraz innych przestępców. Helix przeprowadził w czasie swojego istnienia 1, 2 mln transakcji. I za to czeka go 20 lat odsiadki, jednak wyrok może zostać złagodzony - Harmon ma doskonałą wiedzę na temat działań w dark necie, kontakty oraz mechanizmy transakcji. Ta wiedza mogłaby pomóc policji. Jeśli pójdzie na współpracę, kto wie?

Źródło: BleepingComputer, CoinDesk