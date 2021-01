Zapisy na szczepienia – brak możliwości rejestracji i kolejki w przychodniach

Dziś, 22 stycznia od 6 rano ruszyły zapisy na szczepienia dla osób powyżej 70 lat. Niestety, chętni trafili na liczne problemy. Jakie i czym są spowodowane?

W Polsce rozpoczęły się zapisy na pierwszy, powszechny etap szczepień na Cowid-19 (więcej na ich temat znajdziecie tutaj). Już przed tygodniem, gdy ruszyła możliwość rejestracji dla grupy wiekowej powyżej osiemdziesiątego roku życia, zaczęły się pierwsze problemy. Pogłębiły się one w dniu dzisiejszym, 22 stycznia, ponieważ od szóstej rano mogły zacząć wpisywać się na listę szczepień osoby, które ukończyły siedemdziesiąt lat. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom rządu, nie przebiegają one jednak bez problemowo. Wręcz przeciwnie.

Głównym tego powodem jest ograniczona ilość dawek szczepionki. Poszczególne placówki otrzymają jedynie 30 dawek tygodniowo i tym samym, jedynie trzydzieści osób może się zaszczepić w danym terminie. Jest to wręcz absurdalnie mała liczba ampułek, biorąc pod uwagę społeczne zapotrzebowanie. Dlatego właśnie pojawiają się ogromne problemy podczas zapisów, dotyczące zwykłego braku miejsc. Sfrustrowani seniorzy oraz ich bliscy szukają jakiegokolwiek sposobu na zarejestrowanie się na szczepienie przeciw koronawirusowi, jednak możliwości są w tym momencie niewielkie. W efekcie infolinia prowadząca zdalne zapisy została zablokowana, ponieważ w ciągu jednej minuty nawiązywanych jest nawet do 300 tysięcy prób połączeń.

Kolejki ustawiały się już przed 6 rano

Wymiernym skutkiem całej sytuacji jest tworzenie się długich kolejek przed przychodniami i punktami szczepień. Nie jest to jednak zalecane, gdyż gromadzenie się dużej ilości ludzi, tym bardziej w wieku zaawansowanym, jedynie zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia SARS-CoV-2. Drugą sprawą jest to, iż w większości punktów stacjonarnych i tak nie ma już miejsc na listach rejestracji, więc wielce prawdopodobne, że czas spędzony w kolejce do nich pójdzie na marne.

Obecnie najlepszym wyjściem jest pozostanie w domu i ponawianie prób połączenia z infolinią bądź rejestracji online. Biorąc pod uwagę brak znajomości technologii u większości seniorów, z pewnością przyda im się w tym pomoc najbliższych, a jak zapisać bliską osobę starszą na listę szczepień, podpowiadamy tutaj.