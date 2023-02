Zapłać ekstra albo... nie zainstalujesz Windows 10. Bug na koniec sprzedaży systemu

Problem pojawił się w instalatorze i wymusza na użytkowniku zakup Microsoft 365.

Windows 10 przestał być sprzedawany niedawno, a konkretnie - 31 stycznia 2023 roku. Jednak pozostało sporo niewykorzystanych kluczy, które wciąż można używać do instalacji tego systemu operacyjnego. Niestety - pojawił się duży problem, a zgłaszają go osoby, które chcą mieć Win10 na swoich maszynach. Otóż podczas instalacji, gdy rozpoczynamy wprowadzanie podstawowych ustawień - jak to język czy czas - wyskakują okienka zachęcające do integracji z innymi usługami Microsoftu, jak OneDrive czy Microsoft 365.

Żadna to nowość, ponieważ mieliśmy takie akcje do tej pory. Kto nie chciał - klikał na opcję Pomiń i gotowe. Jednak teraz przy reklamie Microsoft 365 takiej opcji... nie ma. Zamiast tego pojawia się tylko jeden przycisk - Wypróbuj za darmo. Gdy kliknie się na niego, wówczas pojawia się okienko z miejscem na wprowadzenie danych karty płatniczej. Opcji ominięcia zakupu nie ma. Jedynym sposobem rozwiązania problemu jest odłączeniu się od internetu na czas przeprowadzania instalacji.

Jest to oczywisty błąd ze strony Microsoftu - jednak nie podano jeszcze, kiedy zostanie naprawiony. A przypomnę, że wsparcie dla Windows 10 ma zostać utrzymane do października 2025 roku.

Źródło: Windows Latest