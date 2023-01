Zapłacisz tyle? Oto najdroższe myszki na rynku

Myszka komputerowe to akcesorium, które można kupić nawet poniżej stu złotych. A gdyby tak odwrotnie? Przyglądamy się najdroższym modelom w popularnych sklepach.

Bez myszki komputerowej nie da się pracować przy desktopie, a wiele osób posiadających laptopy również preferuje "gryzonia" zamiast touchpada. Ponadto gracze mają większe wymagania niż osoby potrzebujące myszy do pracy biurowej, toteż propozycje dla nich są zazwyczaj niezwykle rozbudowane. W poniższym zestawieniu nie dzielimy myszek na biurowe i gamingowe, choć oczywiście te drugie będą dominować.

3Dconnexion SpaceMouse Enterprise

Fot.: 3DConnection

3Dconnexion SpaceMouse Enterprise to coś więcej, niż zwykła myszka. Jest to manipulator 3D. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, którzy pracują nad materiałami 3D. Manipulator ma ergonomiczny kształt, umożliwia bezbłędną nawigację cyfrowych modeli, scenerii i widoków oraz ich komfortowe obracanie i oddalanie. Zastosowana w modelu Stechnologia czujnika 6 stopni swobody ruchu (6DoF) oraz stały dostęp do przycisków QuickViews, standardowych (Standard Views), jak i własnych (Custom Views0).

Evoluent VerticalMouse D Large (BNEEVRDLW)

Fot.: Evoluent

Evoluent VerticalMouse D Large (BNEEVRDLW) to pierwsza na świecie mysz z rowkowanymi przyciskami - palce spoczywają w płytkim rowku na przyciskach. Zabezpiecza to mysz w dłoniach i sprawia, że poruszanie nią jest dużo bardziej precyzyjne. Sprytnie rozmieszczone przyciski na kciuki są łatwo dostępne u góry i u dołu wyprofilowanej podpórki na kciuki. Maksymalnie cztery kontrolki pokazują szybkość wskaźnika od małej do dużej: niska lub niska rozdzielczość DPI dla precyzyjnych prac, duża prędkość lub wysoka rozdzielczość DPI do szybkiego poruszania się po ekranie w przypadku ogólnych zadań.

Microsoft Surface Arc

Fot.: Microsoft

Microsoft Surface Arc to myszka dotykowa bez przycisków i pokręteł. Działa cicho i dyskretnie, a przy tym ma ergonomiczną budowę. Specjalny Blue Sensor działa nienagannie niemal na każdej powierzchni, a maksymalna czułość wynosi 1000 DPI. Ten model myszki ma uniwersalny profil, a to oznacza, że jest to odpowiedni wybór praktycznie dla każdego użytkownika. Mysz uniwersalna będzie wygodna w użytkowaniu zarówno dla osoby praworęcznej, jak i leworęcznej.

3Dconnexion CadMouse Pro

Fot.: 3Dconnenxion

3Dconnexion CadMouse Pro to myszka dedykowana przede wszystkim osobom zajmującym się CAD, ale sprawdzi równie dobrze w każdym innym zastosowaniu. Ten model myszy wyposażono w 7 przycisków, dzięki czemu użytkownik zyskuje szybki i wygodny dostęp do dodatkowych funkcji, jak cofanie i ponawianie działań lub zmiana czułości myszy. Przyciski zostały rozmieszczone tak, by znajdowały się pod palcami lub w łatwym zasięgu, a dzięki temu korzystanie z nich wszystkich jest łatwe i bezproblemowe.

RAZER Basilisk V3 Pro

Fot.: Razer

RAZER Basilisk V3 Pro to bezprzewodowa myszka gamingowa. Mysz ta została wyposażona w aż 11 programowanych przycisków, których funkcje można swobodnie dobierać pod siebie i swoje oczekiwania. Każdy przycisk można zaprogramować pod katem swoich potrzeb, co znacznie ułatwia korzystanie z myszki. Dzięki rozdzielczości do 30000 DPI masz pewność, że mysz zareaguje na każdy ruch z optymalną czułością.