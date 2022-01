Zaplanuj swoje stanowisko pracy zdalnej z Dell

Wydarzenia ostatnich miesięcy zmusiły wiele osób do przejścia na tryb pracy zdalnej oraz hybrydowej. Jeżeli zastanawiacie się nad odpowiednią aranżacją waszego domowego biura i przygotowaniu się do pracy hybrydowej, to w ofercie marki Dell znajdziecie wszystkie niezbędne do tego narzędzia.

Spis treści

W ostatnim czasie znacząco zmieniło się to, w jaki sposób postrzegana jest przez nas praca. W związku z pandemią koronawirusa i faktem, że większość z nas została zmuszona do siedzenia w zamknięciu musieliśmy nauczyć się żyć w nieco zmienionej rzeczywistości. Przez brak możliwości udania się do biura, czy redakcji, znaczna liczba osób musiała przestawić się na pracę zdalną. Wedle raportów VMware przygotowanych we współpracy z Dell aż 77 procent ankietowanych z całego świata dostrzega pozytywne aspekty pracy zdalnej oraz hybrydowej. Taki tryb pracy okazuje się bardzo pomocny w małych firmach, co potwierdza 70 procent respondentów.

Dla wielu osób mogło nie być to zbyt komfortowe doświadczenie. Nie każdy dysponuje bowiem osobnym pomieszczeniem, lub przestrzenią, którą jest w stanie zamienić na swoje domowe biuro, lub stanowisko pracy. Warto więc dokładnie zaplanować odpowiednią aranżację przestrzeni pracy, ponieważ w znacznej części może zależeć od tego nasza efektywność. Ci, którzy mieli taką możliwość, lub wciąż planują organizację własnego stanowiska i łączenie pracy zdalnej z wyjazdami do biura powinni z pewnością zapoznać się z ofertą marki Dell. Oferuje rozwiązania idealne do hybrydowego trybu pracy.

Zobacz również:

Coraz częściej decydujemy się na pracę zdalną i hybrydową

Czym w ogóle jest praca hybrydowa, która staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w wielu firmach? Samo pojęcie nie jest jeszcze jednoznacznie zdefiniowane, a taki system pracy w żaden sposób nie został jeszcze uregulowany prawnie. Samo zjawisko możemy rozumieć na kilka sposobów, jednak najbardziej popularne wydaje się traktowanie pracy hybrydowej, jako odpowiedniego sposobu dopasowania trybu pracy w zależności od sytuacji. W większości przypadków jest to więc praca zdalna, jednak w razie konieczności umożliwia nam płynne przejście do pracy bezpośrednio z biura.

Organizacja czasu i stanowiska pracy we własnym domu zmusza nas niejako do bycia własnym szefem. Każdego dnia podejmujemy bowiem wiele z pozoru błahych decyzji, a prowadzenie rozmowy służbowej z kuchni nie dziwi już nikogo. Często jednak praca miesza się z naszymi codziennymi czynnościami, co może wpłynąć na nasze samopoczucie i stan zdrowia, a z czego nie zawsze zdamy sobie sprawę.

Dlatego też firma Dell rozpoczyna kampanię "Lepszy szef", w której chce uświadomić osoby pracujące z domu o tym, jak ważne jest właściwe zaplanowanie czasu pracy w taki sposób, aby jednocześnie odpowiednio zadbać o nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. W pracy z domu warto pamiętać o tym, aby nie zaniedbywać naszych codziennych zadań i pamiętać, kiedy z niej "wyjść".

Dobry laptop to podstawa

Co będzie więc niezbędne to pracy w takim trybie przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości i wydajności? Naszym podstawowym narzędziem będzie laptop. Nie może to być jednak pierwsze z brzegu urządzenie, ponieważ takie może obniżyć efektywność naszych działań. Czego więc należy oczekiwać od komputera przenośnego, który kupujemy z myślą o pracy hybrydowej?

Musimy liczyć się z tym, że będziemy dużo podróżować, przez co nasz laptop będzie często przenoszony. Musi to być więc urządzenie, które będzie lekkie, kompaktowe oraz wytrzymałe. W trakcie transportu będzie znajdował się w torbie, która zapewne będzie do niego ciasno dopasowana. Będzie on podatny na liczne otarcia i powstawanie rys. Obudowy z tworzywa sztucznego nie wchodzą więc w grę. Wtedy musicie zwrócić uwagę na komputery z aluminiową obudową i matowym wykończeniem, na którym ewentualne niedoskonałości będą mniej widoczne. Warto też zwrócić uwagę na laptopy z obudową pokrytą włóknem węglowym, które dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość.

Parametry fizyczne to jednak nie wszystko. Biznesowy laptop musi być także odpowiednio wydajny, aby zapewnić nam efektywną pracę. Tutaj warto więc skupić się na poszukiwaniu komputera z procesorem Intel Core dziesiątej lub jedenastej generacji oraz dużą ilością dostępnej pamięci operacyjnej oraz pamięci masowej. Oczywiście zależy to od rodzaju wykonywanej przez nas pracy, jednak 8 GB pamięci RAM powinno być absolutnym minimum. Zwróćmy też uwagę na obecność dysku SSD, który charakteryzuje się cichszą pracą, większą wydajnością i wytrzymałością od starszych dysków HDD.

Kolejnym czynnikiem, który będzie warunkował zakup laptopa do pracy jest niewątpliwie liczba dostępnych portów. Nie raz spotkamy się pewnie z sytuacją, w której musimy skorzystać z rzutnika, czy dodatkowego monitora, który oczywiście musi zostać podłączony od laptopa. Warto więc upewnić się, że dysponujemy odpowiednią ilością portów USB, HDMI, Thunderbolt oraz Ethernet. Dodatkowym plusem będzie też obecność wbudowanego modemu sieci komórkowej.

Nasz służbowy komputer musi być także odpowiednio zabezpieczony. Nie chcemy bowiem, żeby wrażliwe dane firmowe wpadły w niepowołane ręce. W jaki sposób możemy je więc ochronić? Przede wszystkim dzięki zabezpieczeniom biometrycznym, takim jak czytnik linii papilarnych oraz kamera z funkcją rozpoznawania twarzy. W większości komputerów biznesowych znajdziemy też czytnik kart Smart Card oraz gniazdo Wedge Lock.

Skoro wiemy już czego oczekiwać, należy przejść do wyboru właściwego sprzętu. Odpowiednim komputerem przenośnym do tego typu pracy może być Dell Latitude 5520. Znajdziemy w nim bowiem wszystkie wspomniane wcześniej elementy.

Dell Latitude 5520 Fot. Dell

Komputer waży zaledwie 1,59 kilograma, a jego szerokość nie przekracza 36 centymetrów. Dzięki temu będziemy w stanie zabrać go praktycznie wszędzie bez martwienia się o problemy z transportem. Obudowy laptopów z serii Dell Latitude 5000 zbudowane są z bioplastiku pochodzącego z odpadów drzewnych – jest to najbardziej ekologiczna obudowa dodatkowo wzmocniona włóknem węglowym.

Będzie on w stanie zagwarantować nam odpowiednio wydajną pracę, dzięki procesorom Intel Core dziesiątej i jedenastej generacji. Wspierane są one przez nawet 64 GB szybkiej pamięci RAM DDR4, przez co żadne zlecone nam zadanie nie powinno być straszne. Komputery te wyposażone są też w dyski SSD o pojemności nawet 2 TB.

W komputerach Dell Latitude 5520 znajdziemy także wszystkie wspomniane wcześniej możliwości zabezpieczenia naszych danych, czyli: czytnik kart Smart Card, gniazdo linki zabezpieczającej Wedge Lock, czytnik linii papilarnych oraz kamerę na podczerwień. Możemy więc korzystać z metody logowania poprzez rozpoznawanie twarzy. Laptop oferuje też gniazda USB Typu C, Thunderbolt, HDMI oraz Ethernet. Taki zestaw powinien być wystarczający do zapewnienia nam optymalnej pracy w każdych warunkach. Dodatkowo dzięki wbudowanemu modemowi sieci komórkowej nie będziemy mieć problemu z połączeniem internetowym.

Dell Latitude 9420. Fot. Dell

Czasem jednak klasyczny laptop biznesowy może okazać się niewystarczający. Co wtedy? W takim przypadku warto rozważyć zakup komputera 2 w 1. Z takiej konstrukcji możemy używać jak klasycznego laptopa. Daje nam ona także możliwość korzystania z dotykowego wyświetlacza, jak ma to miejsce w jednym z wariantów urządzenia 2 w 1 Dell Latitude 9420. Laptop ten kompatybilny jest ze specjalnym stylusem Dell oraz posiada warstwę szkła ochronnego Corning Gorilla Glass 6, która osłania dotykowy wyświetlacz. Dell Latitude 9420 sprzedawany jest również jako klasyczny komputer przenośny. W tych urządzeniach zastosowane zostały mocniejsze procesory 20W, które zapewniają większą wydajność

W obu przypadkach możemy liczyć na obecność 60 Hz ekranu o przekątnej 14 cali, proporcjach 16:10 i widocznym obszarem większym o 5%, który oferuje rozdzielczość QHD (2560 x 1600 pikseli), jasność 500 nitów i pełne pokrycie palety barw sRGB. Przy komputerze do pracy będziemy jednak spędzać wiele czasu, co może spowodować zmęczenie oczu. Na szczęście firma Dell wyposażyła laptopy z serii Latitude 9000 w technologię Comfort View Plus, eliminującą szkodliwe dla oczu światło niebieskie.

Firma Dell wprowadziła w notebookach z serii 9420 dodatkowe zabezpieczenie: rozwiązanie SafeShutter. Jest to technologia automatycznego włączenia i wyłączenia kamery zapewniająca bezpieczeństwo połączeń.

Co warte podkreślenia, Dell Latitude 9420 jest także bardzo kompaktowym urządzeniem. Waży on zaledwie 1,27 kilograma, a jego szerokość nie przekracza 31 centymetrów. Za jego wytrzymałość dba obudowa wykonana z aluminium o laserowo ciętych krawędziach.

Czasem laptop może nie wystarczyć

Co w przypadku, jeżeli nie mamy możliwości zabrania ze sobą laptopa, a mimo wszystko musimy korzystać z jednego komputera w kilku miejscach pracy? Niektórzy mogliby powiedzieć, że wtedy należałoby się zdecydować na tablet i ewentualne dokupienie etui z klawiaturą. Daje nam to jednak bardzo ograniczone możliwości.

W takim przypadku idealnym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na... komputer stacjonarny. Oczywiście klasyczny komputer z racji swoich gabarytów nie wchodzi w grę. W wielu miejscach pracy spotykamy się jednak z komputerami All-in-One. Zajmują o wiele mniej miejsca i dodatkowo nie musimy martwić się plątaniną kabli pod naszym biurkiem. W rozwiązaniu AiO otrzymujemy kompaktowy komputer stacjonarny, który umieszczony jest w statywie monitora.

Dell OptiPlex 7090 Ultra Fot. Dell

Jednym z tego typu rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę jest jednak Dell OptiPlex 7090 Ultra. Znacząco różni się on bowiem od pozostałych dostępnych jednostek. Ten niewielki komputer - ważący zaledwie pół kilograma - sprzedawany jest z dedykowaną niestandardową podstawą do monitora. Posiada ona przesuwany uchwyt VESA. Takie rozwiązanie pomoże nam w szybkiej instalacji komputera w naszym stanowisku pracy i połączenia go z każdym monitorem.

Pomimo niewielkich rozmiarów, dzięki procesorom Intel Core jedenastej generacji, oferuje on zaskakująco duże możliwości. Dodatkowo znajdziemy w nim wszystkie niezbędne do pracy porty i gniazda.

Komputer to jednak nie wszystko

Coraz więcej osób nie jest w stanie wyobrazić sobie pracy tylko i wyłącznie z jednym monitorem. Decydując się więc na zakup biznesowego laptopa warto rozważyć dokupienie dodatkowego monitora, który zdecydowanie ułatwi nam pracę. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy mnóstwo czasu, który inaczej przeznaczony byłby na ciągłe przeskakiwanie pomiędzy otwartymi oknami i programami, które często wymagają trybu pełnoekranowego.

W momencie, w którym decydujemy się na pracę zdalną lub hybrydową, w znaczący sposób ograniczamy nasze kontakty z innymi członkami zespołu. W związku z tym większość spotkań oraz konferencji odbywa się w sieci. Nasze domowe biuro powinno być więc przystosowane także do tego zadania. Dla wielu osób może się to wiązać z dodatkowymi zakupami takich akcesoriów jak zestaw głośników oraz kamerka internetowa, która w przypadku większości spotkań jest obowiązkiem.

Co wtedy? W takiej sytuacji po raz kolejny możemy wybrać urządzenie marki Dell, jak choćby jeden z monitorów z serii C. Zaoferują one nam wszystkie elementy niezbędne do wygodnej pracy biurowej.

Monitor Dell C2722DE. Fot. Dell

Jeżeli zdecydujemy się na zakup monitora Dell C2722DE, wszystkie wspomniane wyżej elementy otrzymamy w jednym urządzeniu. Wyposażony jest on w kamerę 5 MP oraz dwa zintegrowane głośniki 5W, który bardzo zgrabnie został umieszczony pod wyświetlaczem. Kamera jest także wyposażona w system detekcji twarzy, Który może być wykorzystany jako kolejne zabezpieczenie przechowywanych na komputerze danych.

Od monitora, który wykorzystujemy w pracy oczekujemy także odpowiednio wysokiej jakości wyświetlanego obrazu. Matryca LED o przekątnej 27 cali, z 60 Hz częstotliwością odświeżania i rozdzielczością WQHD (2560 x 1440 pikseli) powinna być więc odpowiednia. Właśnie taki panel znajdziemy w monitorze Dell C2722DE. Dzięki rozdzielczości WQHD otrzymujemy większą powierzchnię pracy niż w klasycznych monitorach Full HD.

Warto pamiętać, że monitor został wyposażony w port USB Typu C umożliwiający zasilanie komputera do 90 W oraz port Rj45.

Co z peryferiami?

Odbywając liczne spotkania służbowe w domu, mikrofon naszego laptopa może często wyłapywać niepożądane dźwięki, które mogą zakłócić przebieg rozmowy. Możemy w bardzo łatwy sposób uniknąć tego typu problemów, dzięki zakupowi zestawu głośnomówiącego, lub słuchawek. Oczywiście na rynku znajdziemy wiele rodzajów słuchawek, które będą przeznaczone do różnych celów.

Decydując się na wybór zestawu przeznaczonego do pracy i częstych rozmów warto poszukać takiego, który charakteryzuje się certyfikatem MS Teams. Jednym z nich są bezprzewodowe słuchawki Dell Premier ANC WL7022. Posiadają one także system aktywnej redukcji szumów, co pozwoli w pełni skupić się na głosie rozmówców.

Dell Premier ANC WL7022 Fot. Dell

Ostatnim elementem naszego domowego biura, bez którego nawet posiadacze laptopów mogą mieć problemy z optymalną pracą jest oczywiście myszka. Warto wziąć pod uwagę zakup myszy bezprzewodowej, która zmniejszy i tak zapewne znaczną ilość kabli wokół naszego stanowiska oraz taką, która nie wymaga ciągłego wymieniania baterii, lub wyjmowania akumulatorów, w celu ich naładowania.

W takim wypadku odpowiednim rozwiązaniem może być mysz Dell Premier MS7421W. Jest ona wyposażona we wbudowany akumulator, do którego ładowania potrzebny jest jedynie kabel USB Typu C. Charakteryzuje się ona także długim czasem pracy. Zaledwie kilkuminutowe ładowanie powinno wystarczyć na cały dzień użytkowania.