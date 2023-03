Zapoluj na superniskie ceny zanim zrobią to inni

Najnowsza promocja pozwoli Ci na zakup wymarzonego sprzętu za znacznie mniejsze pieniądze. Zobacz najlepsze propozycje!

Spis treści

Gdzie odbywa się Polowania na niskie ceny? Akcję taką ogłosiła sieć Neonet. Codziennie pojawią się w niej laptopy, smartfony oraz sprzęt AGD i RTV w promocyjnych cenach. Co ważne - każda oferta jest limitowana, a więc obejmuje tylko ograniczoną liczbę produktów. Dlatego jeśli chcesz mieć pewność, że nabędziesz upatrzony sprzęt, najlepiej nabyć go jak najszybciej.

Aby skorzystać z okazji, należy użyć kodu OKAZJA1. Trzeba wpisać go po dodaniu towaru do koszyka. A oto, co ciekawego czeka na nas dzisiaj.

Zobacz również:

MSI Katana GF66

Fot.: Neonet

Laptop do gier MSI Katana GF66 posiada następującą specyfikację:

Ekran: 15,6" 1920 x 1080 px 120 Hz

Procesor: AMD Ryzen 5-5600H

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650

System operacyjny: Windows 11 Home

Cena normalna: 6 599 zł, cena z kodem: 4 499 zł, oszczędzasz 2100 zł! Kup teraz!

ACER Nitro 5

Fot.: Neonet

Laptop do gier ACER Nitro 5 AN515-46-R6X2 to:

Ekran: 15,6" 1920 x 1080 px 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen 7-6800H

Pamięć RAM:16 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

System operacyjny: Windows 11 Home

Cena normalna: 5 419 zł, cena z kodem: 3 999 zł, oszczędzasz 1 420 zł! Kup teraz!

LENOVO IdeaPad Gaming 3

Fot.: Neonet

Laptop do gier LENOVO IdeaPad Gaming 3 to specyfikacja, która zapewnia wysoki poziom rozgrywki. Prezentuje się następująco:

Ekran: 15,6" 1920 x 1080 px 120 Hz

Procesor: AMD Ryzen 5-5600H

Pamięć RAM:16 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650

System operacyjny: Windows 11 Home

Cena normalna: 3699 zł, cena z kodem: 2999 zł, oszczędzasz 700 zł!Kup teraz!

LENOVO Legion T5

Foty.: Neonet

LENOVO Legion T5 to komputer stacjonarny, którego specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core i5-11700F

Taktowanie procesora [GHz]: 2.5 GHz

Turbo Boost [Ghz]: 4.9 GHz

Ilość rdzeni: 8

Ilość wątków: 16

Pamięć RAM: 32 GB

Rodzaj karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 3070

Cena normalna: 7 799 zł, cena z kodem: 9 399 zł, oszczędzasz 1 600 zł! Kup teraz!

TCL 50P631

Fot.: Neonet

Telewizor TCL 50P631 UHD z systemem AndroidTV. Jego specyfikacja prezentuje się następująco:

z systemem AndroidTV. Jego specyfikacja prezentuje się następująco: Ekran: 50" 4K Ultra HD

Matryca: LED 60 Hz

Tuner DVB: S2, C, T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Złącza: 3xHDMI, CI+, WiFi, 2xUSB

Funkcje: SmartTV, HDR, Asystent Google / Alexa, Asystent Google, Tryb Sport, Sterowanie Alexa

Cena normalna: 1799 zł, cena z kodem: 1499 zł, oszczędzasz 300 zł! Kup teraz!

KENWOOD Robot planetarny KHC29.J0WH

Fot.: Neonet

KENWOOD Robot planetarny KHC29.J0WH to urządzenia, które przyda się w każdym domu.

Konstrukcja: Metal/tworzywo

Załączone wyposażenie: Blender kielichowy, Dwustronna tarcza cienkie plasterki/cienkie wiórki, Dwustronna tarcza plasterki/wiórki, Hak do wyrabiania ciasta, Końcówka do ubijania, Malakser, Mieszadło typu K, Nóż do szatkowania, Osłona przeciwko chlapaniu, Tarcza do przecierania ziemniaków

Moc (W): 1000 W

Pojemność misy [l]: 4,3 l

Pojemność malaksera [l]: 1,4 l

Sterowanie: Mechaniczne

Ilość stopni prędkości: 6

Regulacja prędkości: Tak

Podstawa antypoślizgowa: Tak

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Tak

Blokada narzędzia przy otwarciu pokrywy: Tak

Tarcze tnące: 3 tarcze do cięcia i rozdrabniania (na drobno i grubo)

Mikser: Tak

Wyciskarka: Tak

Cena normalna: 1 079 zł, cena z kodem: 829 zł, oszczędzasz 250 zł! Kup teraz!

MAXCOM FIT FW48

Fot.: Neonet

Typ matrycy: AMOLED

Ekran dotykowy: Tak

Rodzaj mechanizmu: Elektroniczny

Rozdzielczość ekranu: 390 x 390 px

Rozmiar wyświetlacza: 1,32"

Design: Klasyczno-sportowy

Kolor: Srebrny

Kolor paska: Zielony

Oprogramowanie / dedykowana aplikacja: WEARFIT PRO

Czas pracy na baterii: od 3 do 4 dni

Cena normalna: 389 zł, cena z kodem: 349 zł, oszczędzasz 50 zł! Kup teraz!

Powerbank SBS 20000 mAh PD 20W

Fot.: Neonet

Zawartość opakowania: 1 x kabel ładujący USB - USB-C, 1x instrukcja obsługi

Zakres pojemności [mAh]: od 20 000 mAh

Pojemność [mAh]: 20000 mAh

Dioda LED stanu do monitorowania stanu ładowania

Maks. liczba podłączonych urządzeń: 2

Cena normalna: 169,99 zł, cena z kodem: 99,99 zł, oszczędzasz 70 zł! Kup teraz!