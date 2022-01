Zapomnij o Android Auto - oto zdjęcia nowego Android Automotive!

Android Auto w niedalekiej przyszłości może odejść na emeryturę. Wszystko przez dynamiczny rozwój Android Automotive - kompleksowego systemu operacyjnego dla samochodów. Sprawdź, jak wygląda najnowsza wersja.

Android Auto pojawił się na rynku w 2015 roku i od tego czasu otrzymał kilka dużych aktualizacji. W międzyczasie Google w porozumieniu z partnerami takimi jak Qualcomm oraz Volvo rozpoczęło rozwój Android Automotive - zupełnie nowego systemu operacyjnego dla nowoczesnych samochodów elektrycznych. Rozwiązanie to jest dużo bardziej zaawansowane. W przeciwieństwie do Android Auto, Android Automotive nie jest już tylko nakładką na system operacyjny systemu inforozrywki. Nowe rozwiązanie to kompleksowy system, który kontroluje pracę wielu podzespołów w całym aucie.

Android Aurtomotive Źródło: google.com

Google wraz z firmą Qualcomm chce, aby Android Automotive w przyszłości stał się podstawowym systemem operacyjnym dla samochodów tak, jak Windows jest naturalnym wyborem dla komputerów z Windowsem.

Na rynku dostępne są już pierwsze samochody z Android Automotive pierwszej generacji. Mowa między innymi o Volvo XC60 po faceliftingu.

Google nie poprzestaje i pracuje nad drugą generacją Androida Automotive. Nowe rozwiązanie pracuje pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon Cockpit Platform Gen 3 (pierwszy Android Automotive korzysta ze zwykłego układu x86 Intel Atom A3900).

Co ciekawe sam procesor Snapdragon Cockpit Platform Gen 3 ma już trzy lata, a pierwsze auta, które go wykorzystają pojawia się na rynku dopiero w 2022 roku. Platformę oparto na procesorze Qualcomm Snapdragon 820 z 2016 roku. Jego moc obliczeniowa jest podobna do układów z leciwych flagowców - Galaxy S7 oraz Google Pixel pierwszej generacji.

Android Automotive oparty na platformie Snapdragon Cockpit otrzyma wsparcie dla Wi-Fi 6, 5G oraz nowszych wersji Bluetooth. Dzięki temu system operacyjny pozwala na zdalne zarządzanie autem z każdego miejsca na ziemi i szybką aktualizację oprogramowania układowego.

Co ciekawe Android Automotive drugiej generacji to w zasadzie dwa systemy operacyjne. Jeden odpowiada za działanie systemu multimediów, a drugi ma priorytet i obsługuje wszystkie przyrządy wyświetlane na desce rozdzielczej przed kierowcom.

Interfejs Android Automotive drugiej generacji Źródło: arstechnica.com

Producenci otrzymają możliwość swobodnego modyfikowania wyglądu Android Automotive z wykorzystaniem autorskich nakładek graficznych.

Z opcji tej skorzystało już Volvo, które zaprezentowało właśnie interfejs dla Polestar 3. Firma zmodyfikowała wygląd nakładki w porównaniu do modelu Polestar 2.

Interfejs Android Automotive w Polestar 2 Źródło: arstechnica.com

Interfejs operacyjny przypomina smartfony z Androidem. Całość wspiera podzielony ekran oraz obsługuje globalny tryb ciemny.

Mapy Google będące domyślnym systemem nawigacji w Android Automotive zostały przeniesione wprost z klasycznego Androida. Oprogramowanie otrzymało również konfigurowalne widgety oraz rozbudowane wsparcie dla Asystenta Google.

Interfejs Android Automotive drugiej generacji Źródło: arstechnica.com

Pierwszy samochód z nowym Android Automotive zostanie wprowadzony do sprzedaży w 2022 roku.