Zapomnij o Black Friday. W Media Markt już teraz kupisz świetne laptopy za grosze

Każdy ma swoje ulubione święto. Dla niektórych jest to gwiazdka, dla niektórych Wielkanoc, jeszcze inni absolutnie uwielbiają swoje urodziny. Jednak wszyscy łowcy okazji i promocji mają ze sobą jedną cechę wspólną - wielkie zamiłowanie do Black Friday. W to święto promocji, które w tym roku będzie miało miejsce już 25 listopada, zarówno duże sklepy z elektroniką, jak i mali sprzedawcy, konkurują o miano najlepszej promocji w roku.

Black Weeks w Media Markt

Jednakże nie zawsze chcemy czekać na jeden dzień promocji w roku. Czy to z konieczności, czy to z chęci zrobienia świątecznych zakupów wcześniej, co jakiś czas rozglądamy się za najlepszymi przecenami jeszcze przed Black Friday. W tym roku z pomocą dla poszukiwaczy wczesnych okazji przyszło Media Markt ze swoją ofertą Black Weeks. W jej ramach, na kilka tygodni przed Black Friday, możemy tam znaleźć tysiące promocji zmieniających się co tydzień. Dzięki temu już teraz zaopatrzymy się w najlepsze prezenty na święta dla swoich bliskich... albo idealne upominki dla siebie!

Wchodząc na stronę sklepu, znajdziemy wiele interesujących produktów z każdej kategorii. Jednakże tym razem przyglądamy się najlepszym ofertom na laptopy. Przenośne komputery to jeden z najlepszych, najbardziej uniwersalnych prezentów - można dzięki nim zarówno pracować, uczyć się, jak i dobrze się bawić! Sprawdzamy więc, jakie najlepsze rabaty na laptopy znajdziemy w ramach Black Weeks w Media Markt.

Najciekawsze oferty na laptopy

Asus E510KA-BR148

Asus E510KA to świetny komputer dla osób, które szukają budżetowego, wydajnego laptopa do podstawowych zadań. Dzięki sporemu, wyrazistemu ekranowi 15,6" HD będzie on idealny zarówno do odczytywania maili, jak i do oglądania filmów w czasie wolnym. Co więcej, energooszczędny procesor Intel Pentium Silver N6000 sprawi, że będziemy mogli zapomnieć o ciągłym ładowaniu laptopa. Trudno o lepszy sprzęt do pracy.

Cena: 1799 zł 1399 zł. Sprawdź

ASUS X515EA-BQ1445W

Asus X515 EA to 15-calowy laptop z mocnym procesorem Intela jedenastej generacji, 8 GB RAM, 512 GB pamięci i dobrą baterią, czyli idealne połączenie, gdy szukamy mocnego komputera do codziennych zadań. Ten sprzęt zapewni nam nie tylko świetne, szybkie działanie, ale także wygodne chwile odpoczynku po prace i nauce.

Cena: 2939 zł 2499 zł. Sprawdź

MICROSOFT Surface Pro 8

Mało kto nie zna laptopów 2w1 od Microsoftu. Świetna seria Surface Pro imponuje swoją jakością wykonania i wszechstronnością użytkowania, nie tracąc przy tym dużej mocy obliczeniowej - i świetnego wyglądu. Dodatkowo dzięki możliwości dodania rysika, klawiatury oraz dotykowemu ekranowi Surface Pro jest jednym z najbardziej uniwersalnych typów laptopów na rynku.

Cena: 5899 zł 4999 zł. Sprawdź

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Media Markt ma też coś dla każdego fana gier komputerowych i esportu. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition może się pochwalić mocnym procesorem AMD Ryzen 9 5980 HX. W połączeniu z kartą graficzną Radeon RX 6800M, 16 GB pamięci RAM oraz ekranem 1440p jest to idealny wybór dla każdego gracza. Jest też oczywiście kilka innych świetnych detali, które sprawią, że laptop ten spodoba się fanom gamingu: klawiatura z podświetleniem RGB, agresywna stylistyka i bardzo wydajne chłodzenie.

Cena: 8889 zł 7199 zł. Sprawdź

