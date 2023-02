Zapomnij o macOS Ventura, teraz możesz uruchomić Mac OS 9 na swoim nowym Macu

Połączenie wręcz absurdalne okazuje się bardzo ciekawym eksperymentem dla fanów komputerów Apple.

Inżynier oprogramowania Mihai Parparita znów pokazuje, na co go stać. Po wcześniejszym przekształceniu macOS 8 i innych wersji macOS firmy Apple w działające aplikacje internetowe, Paparita wydał nowy emulator drogiego Mac OS 9 pod adresem macos9.app. W ramach swojej serii Infinite Mac, Paparita bierze stare wersje systemu operacyjnego Mac i przerabia je tak, że działają w przeglądarce internetowej.

Gdy Mac OS 9 się ładuje, od razu rzuca się w oczy jedna jego cecha: rozruch trwa dość długo, co Parparita przypisuje "rozdęciu samego Mac OS 9". Ale kiedy już się uruchomi, emulowany Mac OS jest zaskakująco funkcjonalny, a użytkownik może zacząć pracować z dołączonymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Word, ClarisWorks, Adobe Photoshop i KidPix.

Infinite Mac continues to be a lot of fun. I've written an end-of-year post about getting Mac OS 9 to run in the browser (https://t.co/VXuSihPGMD) and other recent developments: https://t.co/6OYsged6Rx — Mihai Parparita (@mihai) January 3, 2023

Seria Infinite Mac obejmuje system6.app, system7.app i macos8.app dla odpowiednio Systemu 6, Systemu 7 i Mac OS 8. Emulator Mac OS 9 ma podobnie wierną funkcjonalność jak oryginał, która pozwala na tworzenie plików i eksportowanie ich do nowoczesnego Maca. Aby połączyć te światy, Parparita stworzył "serwer" o nazwie The Other World, który pozwala przeciągać i upuszczać pliki, aby przenosić je między emulatorem a nowoczesnym komputerem Mac.

Jeśli zamierzacie używać macos9.app lub innych emulatorów do pracy, to warto wiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Naciśnięcie klawiszy Command + W zamyka okno przeglądarki, a nie okno w emulatorze, co może wydawać się oczywiste, ale lecz nie dla każdego. Jeśli więc, powiedzmy, piszesz artykuł w macos9.app i instynktownie wciśniesz Command + W, aby zamknąć okno, w którym pracujesz, zamkniesz całe okno przeglądarki i stracisz całą swoją pracę. Ostrzegamy i oszczędzamy przykrości, których doświadczyłem z pierwszej ręki, pisząc ten tekst.

Mac OS 9 był ostatnim klasycznym systemem operacyjnym, zanim Apple przeszedł do serii OS X z zupełnie nowym systemem przypominającym Unix. Kiedy Apple przedstawił OS X.2 Jaguar na WWDC w 2002 roku, Steve Jobs urządził pogrzeb dla Mac OS 9, stwierdzając, że "żegnamy się z OS 9 dla całego przyszłego rozwoju i skupiamy naszą energię na rozwoju Mac OS X.". A teraz 20 lat później powraca on z martwych.