Zapomnij o nudnym iPhonie 14, ten nowy iPad wygląda świetnie i będzie tani!

Ostatni iPad z klasycznym designem w końcu trafi do współczesności! Jubileuszowa, dziesiąta generacja najtańszego tabletu Apple będzie naprawdę interesująca.

Spis treści

Na rynku tabletów jest jeden, niepodzielnie panujący król - Apple. Szczególnie dzięki linii tanich, zwykłych iPadów producent od dawna dzieli i rządzi w tym segmencie. Są to idealne urządzenia do konsumowania treści, ale także do pracy. Przy okazji, dzięki niewysokiej cenie, sprawdzają się także jako sprzęt dla uczniów oraz studentów.

Nadchodzący redesign iPada

Jednak nawet tak popularny produkt może mieć swoje problemy - a iPad z pewnością je ma. Jego design jest przestrzały już od kilku lat, a port ładowania nadal korzysta ze złącza lightning, podczas gdy każdy inny iPad przeszedł już na zdecydowanie nowsze i bardziej użyteczne USB-C. Na szczęście już niedługo także ten klasyczny tablet czeka spora zmiana.

Portal MySmartPrice dotarł do renderów najnowszego iPada, które zostały wysłane do producentów etui. Dzięki nim możemy po raz pierwszy zobaczyć, jak będzie wyglądało nowe urządzenie od Apple.

Jak będzie wyglądał iPad 2022?

Fot. MySmartPrice

Jak widać, nowy iPad upodobni się do swoich nowszych (i droższych) pobratymców. Jednakże to upodobnienie się nie będzie kompletne - w najtańszym tablecie firmy zostanie sporo tego, za co tak bardzo lubią go użytkownicy.

Jesli chodzi o samą bryłę urządzenia, w nadchodzącym modelu zyska ona zaostrzone, płaskie brzegi, podobne do iPhone'a 12/13 lub iPada Pro/Air. Ponadto na wyposażeniu będzie też nowy moduł kamery, który tym razem będzie dość znacząco wystawać poza obrys urządzenia. Widzimy też cztery wycięcia na głośniki - po dwa na górze i na dole. Na górze tabletu znalazło się też miejsce na włącznik, z kolei z prawej strony znajdują się dwa przyciski do sterowania głośnością.

Jednak to ekran jest największym zaskoczeniem. Po pierwsze, tablet jest zdecydowanie smuklejszy, a ekran został zamknięty w mniejszych ramkach - szczególnie po bokach, co wizualnie wydłuża urządzenie. Jednakże to pod ekranem znajduje się największe zaskoczenie - przycisk Home z TouchID, który zniknął już ze wszystkich urządzeń Apple poza iPhonem SE. To, że pozostał w tym modelu, jest sporym zaskoczeniem i na pewno ucieszy wielu entuzjastów tej funkcji.

iPad 2022 - specyfikacja

Wiemy też kilka rzeczy na temat specyfikacji nadchodzącej nowości. Będzie ona napędzana przez czip Apple A14 - dwuletni, ale nadal bardzo sprawny procesor z iPhone'a 12. Ekran ma być powiększony do 10,9", a za ładowanie najprawdopodobniej odpowiadał będzie port USB-C. Wiemy też, że aparat w laptopie ma być inny niż u poprzednika, a przednia kamera powinna obsługiwać Center Stage.

Te wszystkei zmiany na pewno idealnie przygotują nowego iPada do funkcjonowania z nadchodzącym iPadOS 16. Oczekujemy, że zarówno urządzenie, jak i nowy system operayjny, pojawia się na rynku około września lub października 2022 roku. Domyślamy się, że nowy wygląd może też przynieść zwiększenie ceny, jednak nie powinno ono być drastyczne.