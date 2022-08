Zapomnij o składakach Samsunga! Galaxy S23 to dopiero będzie premiera

Jesteśmy świeżo po zaprezentowaniu Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Ponieważ oba telefony nie mają już nic do ukrycia, uwaga leaksterów przeniosła się teraz na kolejnego flagowca Samsunga.

Fot. Technizo Concept / @technizoconcept

Portal Pricebaba udostępnił informację pochodzącą od tipstera Parasa Guglani, która zawiera nazwę kodową i numery modelu Galaxy S23 Ultra.

Fot. pricebaba.com / Paras Guglani

Nazwa kodowa Galaxy S23 Ultra to "DM3", a jego numer modelowy to SM-S918. Więcej numerów modeli - SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 i SM-S918W - również jest związanych z tym samym telefonem. Numery modeli czy nazwy kodowe nie zdradzają jednak wiele na temat urządzenia, ale to dopiero początek. W najbliższych dniach zacznie pojawiać się więcej informacji na temat linii Galaxy S23.

Zobacz również:

Galaxy S23 Ultra ma być napędzany przez chipset Snapdragon 8 Gen 2. Spekuluje się, że będzie to pierwszy smartfon Samsunga wyposażony w 200 MP aparat. Może mieć wyświetlacz QHD+ Super AMOLED LTPO z częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Plotki wskazują, że będzie posiadał 40 MP kamerę selfie z autofokusem i będzie miał baterię o pojemności 5000 mAh.

Fot. Technizo Concept / @technizoconcept Fot. Technizo Concept / @technizoconcept Fot. Technizo Concept / @technizoconcept

Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 już w przedsprzedaży

Galaxy Unpacked 2022 obfitowało w ciekawe premiery! Jednak najważniejsza bez wątpienia była prezentacja nowych składanych smartfonów Samsunga - Galaxy Folda 4 oraz Galaxy Flipa 4. Najnowsze składaki już teraz trafiły do przedsprzedaży w Polsce a my sprawdzamy, ile będą kosztować!

Samsung Galaxy Fold 4 - cena i data premiery

Galaxy Z Fold 4 trafi do przedsprzedaży już dzisiaj i dostępny w niej będzie do 25 sierpnia. Od kolejnego dnia sierpnia będzie można go już kupić w zwykłej dystrybucji. Smartfon dostępny będzie w trzech wariantach pamięci wewnętrznej: 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Każda z tych konfiguracji połączona jest z 12 GB pamięci RAM.

Co więcej, flagowy składak Samsunga będzie możliwy do zakupu w czterech kolorach: beżowym, czarny, zielonym i burgundowym. Ten ostatni zarezerwowany jest tylko dla modelu z 1 TB pamięci i dostępny tylko przez oficjalny sklep Samsunga na stronie samsung.com.

12/256 GB - 8399 zł

12/512 GB - 8999 zł

12 GB/1 TB - 9999 zł

Galaxy Z Fold 4 Fot. Samsung

Samsung Galaxy Flip 4 - cena i data premiery

Przedsprzedaż Galaxy Z Flipa 4 również rusza już dzisiaj i potrwa do 25 sierpnia. Z kolei od 26 sierpnia telefon będzie już dostępny w zwykłej dystrybucji. Jest on dostępny w czterech kolorach oraz trzech konfiguracjach sprzętowych: 8 GB RAM i 128/256/512 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei kolory, które oferuje Samsung, to szary, niebieski, różowe złoto oraz fiolet - wszystkie w matowym wykończeniu. Oto polskie ceny Flipa 4:

8/128 GB: 5149 zł

8/256 GB: 5449 zł

8/512 GB: 5999 zł