Zapomnijcie o Bloodborne 2, From Software jest całkowicie skupione na Elden Ring

Jeśli wyczekujecie kontynuacji znakomitego Bloodborne, to nie mamy dla was najlepszych wieści. Według najnowszych informacji twórcy gry - From Software, są całkowicie skupieni na Elden Ring.

Najnowszą grę studia From Software - Elden Ring, zapowiedziano podczas zeszłorocznych targów E3. Choć od ujawnienia produkcji minęło już kilka miesięcy, to wciąż nie poznaliśmy żadnych szczegółów na jej temat. Gdy deweloperzy milczą, z reguły intensywnie działają liczni "leaksterzy", tak też jest w przypadku Elden Ring.

Specjalizujący się w "przeciekach" na temat gier From Software, leakster - Omnipotent, ujawnił niedawno, że Elden Ring to zupełnie nowe rozdanie w historii japońskiego dewelopera. Nie tylko będzie to największy, ale również najbardziej ambitny projekt studia.

Przypomnijmy, że z dotychczasowych oficjalnych informacji wiemy jedynie, że Elden Ring należeć będzie do gatunku gier akcji z elementami RPG, a akcja gry przeniesie nas do wyjątkowego świata fantasy, który powstaje przy współpracy z pisarzem George'm R. R. Martinem - autorem serii Pieśń lodu i ognia. Jak twierdzi Omnipotent, From Software zamierza zaoferować nam niezwykle dopracowany i "żyjący" świat. Gracze będą mogli liczyć na zmienne pory dnia i nocy oraz warunki pogodowe, a także na przeciwników, którzy, w odróżnieniu od poprzednich gier studia, będą zmieniać swoje pozycje.

Choć wszystko to brzmi ciekawie i obiecująco, to leakster podkreśla, że From Software jest całkowicie oddane produkcji, oznacza to, że inne projekty studia są obecnie na drugim, a nawet trzecim planie. Omnipotent dodał, że długo wyczekiwana kontynuacja znakomitego Bloodborne, raczej nie pojawi się zbyt szybko. Japoński deweloper po zakończeniu prac nad Elden Ring przyspieszy prace nad pozostałymi grami, a zdaniem leakstera, żadną z nich nie jest Bloodborne 2.

Cóż, na pocieszenie pozostaje nam fakt, że podobnych produkcji nie będzie nam w tym roku brakować. Już za niespełna dwa tygodnie zadebiutuje Nioh 2, a jeszcze w tym roku powinna odbyć się premiera Elden Ring.

źródło: wccftech.com