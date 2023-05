Zapowiedzi komiksów od wydawnictwa Egmont. Maj pełen superbohaterów i magii

Świat Akwilonu. Elfy – Kryształ Niebieskich Elfów, tom 1

Scenariusz: Jean-Luc Istin

Rysunki: Kyko Duarte

Przekład: Maria Mosiewicz

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Objętość: 56 stron

Format: 215x290

Cena: 34,99 zł

Elfy to początek pierwszej z pięciu bestsellerowych na rynku francuskim serii, które rozgrywają się w Akwilonie – jednym z największych komiksowych uniwersów fantasy. Pozostałe cykle to Krasnoludy, Orki i gobliny oraz Magowie.

W tomie pierwszym na odległej wyspie dochodzi do rzezi elfów. Kto i po co dopuścił się tak strasznego czynu na pokojowo nastawionych istotach? Elfka Lanawyna i jej przyjaciel, człowiek Turin, rozpoczynają śledztwo. Szybko się orientują, że chodzi o szeroko zakrojony spisek, który może zagrozić pokojowi i doprowadzić do powrotu mrocznych mocy. Czy bohaterowie zdołają zapobiec wojnie, a jednocześnie ocalić własne życie?