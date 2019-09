Zapowiedziano Assassin's Creed: The Rebel Collection

Zbiorcze wydanie Assassin’s Creed IV: Black Flag oraz Assassin's Creed Rogue zmierza wyłącznie na konsolę Nintendo Switch.

Przedstawiciele firmy Ubisoft niejednokrotnie podkreślali, jak ważna jest dla nich konsola Nintendo Switch, aby nie pozostać gołosłownym, francuski producent regularnie wprowadza kolejne produkcje na hybrydową konsolę Nintendo. Jeszcze w tym roku dołączy do nich Assassin's Creed: The Rebel Collection.

Assassin's Creed: The Rebel Collection to wydanie zbiorcze, w którym znajdziemy gry Assassin’s Creed IV: Black Flag oraz Assassin's Creed Rogue. Ponadto możemy liczyć na wszystkie wydane do tej pory rozszerzenia i aktualizacje, w tym DLC "Aveline" oraz "Freedom Cry" do Black Flag, które pozwolą nam wcielić się w nowych bohaterów i poznać ich historie.

Twórcy zapewniają, że nowa wersja gry została przygotowana z myślą o wykorzystaniu unikalnych funkcji Nintendo Switch jak np.: HD Rumble czy sterowania za pomocą ruchu. Podkreślono również, że otrzymamy interfejs dostosowany do ekranu dotykowego oraz zoptymalizowany HUD.

Assassin’s Creed IV: Black Flag pierwotnie zadebiutowało w 2013 roku i przenosiło nas do XVIII-wiecznych Karaibów w tzw. "złoty okres" piractwa. Assassin's Creed Rogue pojawiło się na rynku rok później i po raz pierwszy w historii serii mogliśmy poczuć jak to jest być templariuszem.

Assassin's Creed: The Rebel Collection trafi wyłącznie na Nintendo Switch i zadebiutuje 6 grudnia bieżącego roku.