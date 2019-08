Zapowiedziano Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition

Znakomita gra RPG od Obsidian Entertainment wreszcie zmierza na konsole.

O konsolowej wersji znakomitego RPG'a od studia Obisdian mówiło się od miesięcy. Wreszcie, wydawca gry Pillars of Eternity 2: Deadfire - firma Versus Evil, zapowiedział, że Pillars of Eternity 2: Deadfire już niebawem trafi na konsole - PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition, bo tak brzmieć będzie pełna nazwa tego wydania, zaoferuje nam podstawową wersję RPG'a wraz ze wszystkimi wydanymi do tej pory rozszerzeniami - Beast of Winter, Seeker, Slayer, Survivor oraz The Forgotten Sanctum. Konsolowa wersja gry będzie mogła się pochwalić również poprawionym interfejsem oraz sterowaniem dostosowanym do padów.

Wydawca nie zdradził jeszcze konkretnej daty premiery Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition, ujawniono jedynie, że gra trafi na konsole "niebawem". Dzisiejsze ogłoszenie okraszono stosownym zwiastunem.

Pillars of Eternity 2: Deadfire zadebiutowało w zeszłym roku na PC. Klasyczna gra RPG wzorowana na takich klasykach jak choćby Baldur's Gate przypadła do gustu zarówno krytykom, jak i fanom. Niestety wysokie oceny produkcji nie przełożyły się na sprzedaż. Twórcy nie porzucili jednak swojego projektu i nieustannie ulepszali go, wprowadzając do gry nie tylko pełnoprawne, płatne dodatki, ale również darmową zawartość. Wśród licznych darmowych poprawek i rozszerzeń warto wyróżnić tryb turowy, który znacząco zmienia rozgrywkę w Pillars of Eternity 2: Deadfire.