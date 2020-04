Zapowiedziano Saints Row: The Third Remastered, szalona przygoda trafi na PS4, Xbox One i PC

Choć plotkowano o tym już od tygodni, to dopiero dzisiaj firma Deep Silver ujawniła, że już za nieco ponad miesiąc, zagramy w remaster szalonej gry akcji - Saints Row: The Third.

Seria Saints Row zadebiutowała w 2006 i początkowo wyraźnie widać było w niej inspiracje cyklem Grand Theft Auto od Rockstar Games. Jednak z każdą kolejną odsłoną, Saints Row "uciekało" od pierwowzoru i kulminację zmian mogliśmy dostrzec już w wydanym w listopadzie 2011 roku - Saints Row: The Third. Zdaniem wielu, to właśnie trzecia część Saints Row uchodzi za najlepszą, nic zatem dziwnego, że obecny właściciel praw do marki - Deep Silver, właśnie zapowiedział jej remaster. Na co możemy liczyć w Saints Row: The Third Remastered? Przede wszystkim na znacznie poprawioną oprawię audiowizualną. Twórcy zadbali m.in. o wyższą rozdzielczość tekstur, lepsze oświetlenie i poprawione modele postaci. Remaster ten możemy również traktować jako "kompletne wydanie" gry, bowiem znajdzie się w niej ponad 30 dodatków DLC, w tym 3 duże rozszerzenia fabularne. Nie zabraknie również możliwości kooperacji za pośrednictwem sieci. Każdy będzie mógł stworzyć swoją własną postać za pomocą rozbudowanego edytora, a następnie, razem z przyjaciółmi, przemierzać ulice fikcyjnego miasta. Warto też dodać, że Saints Row: The Third Remastered ma nie tylko lepiej wyglądać, ale również płynniej działać. Twórcy zapewniają, że gra chodzi w stałych 60 klatkach na sekundę. Jeśli chcecie zobaczyć jak zmienił się świat gry, to zapraszamy do obejrzenia pierwszego zwiastuna produkcji. Saints Row: The Third Remastered zadebiutuje już 22 maja na PC, PlayStation 4 i Xbox One. źródło: gamerant.com