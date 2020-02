Zapowiedziano Shovel Knight Pocket Dungeon

Studio Yacht Club Games ogłosiło swoją nową produkcję - Shovel Knight Pocket Dungeon, spin-off Shovel Knight: Shovel of Hope.

Shovel Knight: Shovel of Hope to debiut niezależnego studia Yacht Club Games, który miał premierę w 2014 roku na PC, Wii U i 3DS, jednak do tej pory ukazał się już na wszystkich dostępnych platformach. Jest to dwuwymiarowa produkcja platformowa, zawierająca elementy gier przygodowych oraz RPG. Podczas rozgrywki kierujemy tytułowym rycerzem, który pragnie ocalić ukochaną z rąk złej czarodziejki, stawiając po drodze czoła niezliczonym wrogom. Jednak tytuł, a tym samym przydomek naszego protagonisty, nie jest przypadkowy, gdyż toruje on sobie drogę przez niebezpieczeństwa za pomocą niecodziennego oręża – łopaty. Twórcy gry właśnie zapowiedzieli nową produkcję, inspirowaną ich debiutem – Shovel Knight Pocket Dungeon.

W nadchodzącej grze ponownie pokierujemy rycerzem ze śmiercionośną łopatą, który tym razem stara się wydostać z labiryntu niebezpiecznych lochów. Najnowsza produkcja jest grą logiczną, w wyjątkowy sposób łączącą elementy przygodowe i puzzle. Znajdziemy tu niemal wszystko: dziesięciu bohaterów o unikatowych zdolnościach, potężnych przeciwników, ukryte skarby, możliwość zdobywania nowego ekwipunku oraz różne tryby rozgrywki. Jeśli chcecie przyjrzeć się bliżej gameplay'owi, poniżej znajdziecie trailer produkcji.

Niestety nie podano jeszcze planowanej daty premiery Shovel Knight Pocket Dungeon, ani na jakich platformach ukaże się gra. Twórcy zapowiedzieli jednak, że zademonstrują demo gry podczas targów PAX East 2020, które rozpoczną się już jutro.

źródło: yachtclubgames.com