Zapowiedziano System Shock 2: Enhanced Edition!

Z okazji dwudziestolecia System Shock 2, studio Nightdive zapowiedziało nową wersję gry.

Pierwszy System Shock z 1994 roku to już gra kultowa. Wyjątkowe połączenie horroru, RPG oraz FPS sprawiło, że w produkcji zakochały się miliony graczy. Sukces gry sprawił, że w 1999 roku doczekała się ona kontynuacji w postaci System Shock 2. Niestety na powrót serii musieliśmy czekać aż do 2015 roku, kiedy to ukazał się System Shock: Enhanced Edition autorstwa studia Nightdive. Warto podkreślić, że to samo studio pracuje obecnie nad pełnoprawnym remake'iem pierwszego System Shocka, który powstaje dzięki wsparciu społeczności na serwisie Kickstarter.

Dzisiejsze ogłoszenie pokazuje, że w Nightdive nie próżnują. Jak właśnie ujawniono, w System Shock 2: Enhanced Edition zagramy już "niebawem". Choć komunikat opublikowany na Twiterze nie zdradza nam żadnych szczegółów na temat nowej wersji, to możemy się spodziewać, że System Shock 2: Enhanced Edition zaoferuje nam poprawioną oprawę audio-wizualną, ulepszenia w rozgrywce oraz zmodernizowany system sterowania.

Sympatycy serii System Shock nie mogą ostatnio narzekać. Warto przypomnieć, że oprócz zapowiedzianej dziś nowej wersji System Shock 2, w przyszłym roku ma zadebiutować remake System Shock z 1994 roku. Co więcej, studio Otherside Entertainment pracuje obecnie na pełnoprawną kontynuacją serii - System Shock 3.

źródło: nightdive studios/twitter