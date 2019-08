Zapowiedziano The Falconeer - niezywkłe połączenie gry lotniczej i RPG

Wydawca - Wired Productions, oraz deweloper - Tomas Sala, ujawnili nową grę - The Falconeer, która trafi do sprzedaży w 2020 roku na PC.

Targi Gamescom wystartują dopiero w przyszłym tygodniu, jednak niektórzy wydawcy już teraz rozpoczynają prezentowanie swoich tytułów. Tak właśnie postąpiło Wired Productions, ujawniając nam dzisiaj wyjątkowe dzieło Tomasa Sali - The Falconeer.

The Falconeer to trzecioosobowa gra akcji, która pozwoli nam się wcielić w tytułowego Falconeera - powietrznego wojownika. W trakcie zabawy będziemy toczyć szalone, powietrzne pojedynki nie tylko z innymi Falconeerami, ale również z wielkimi statkami czy latającymi bestiami. Do naszej dyspozycji otrzymamy bogaty arsenał broni, pancerzy i ulepszeń dla naszego wierzchowca.

Jak zapewnia twórca, The Falconeer to zupełnie nowe podejście do walki powietrznej. W trakcie starć będziemy mogli wykonywać wiele akrobatycznych manewrów, które pozwolą nam na skuteczniejszą walkę z nieprzyjaciółmi.

The Falconeer to gra z otwartym światem, a więc będziemy mogli ją swobodnie eksplorować. W świecie gry dostępne będą liczne frakcje i osady, z którymi będziemy mogli nawiązać współpracę bądź toczyć wojnę. Dzisiejsze ogłoszenie okraszone zostało debiutanckim zwiastunem produkcji.

The Falconeer zmierza wyłącznie na PC, gra powinna zadebiutować w przyszłym roku.