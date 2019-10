Zapowiedziano Underworld Dreams - pierwszoosobowy horror inspirowny twórczością H.P. Lovecrafta

Hiszpańskie studio Drop of Pixel, zapowiedziało właśnie pierwszoosobowy survival horror inspirowany twórczością m.in. H.P. Lovecrafta.

H.P. Lovecraft to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych pisarzy powieści grozy, zasłynął on przede wszystkim jako twórca mitologii Cthulhu. Choć inspiracje jego twórczością dostrzeżemy w wielu grach, filmach czy powieściach, to nie wiedząc czemu, do nie dawna niezbyt chętnie opierano się na jego dziełach bezpośrednio. W 2005 roku otrzymaliśmy znakomite Call of Cthulhu: Mroczne zakątki świata, potem długo, długo nic i w przeciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy aż dwie kolejne produkcje - Call of Cthulhu oraz Sinking City.

Jak ujawnili przedstawiciele studia Drop of Pixel, choć Underworld Dreams to dojrzała "lovecraftowska" historia osadzona w latach 80-tych, to bezpośrednio opiera się ona na powieści "Król w Źółci", której autorem jest Robert W. Chambers, tworzący w podobnym okresie co Lovecraft.

Underworld Dreams to horror psychologiczny z perspektywy pierwszej osoby, w którym gracze wcielają się w postać Arthura Adlera. Po 21 latach powraca on do domu, w którym popełniono morderstwa, za które był obwiniony. Twórcy zapowiadają, że możemy liczyć na liczne wyzwania znane z klasycznych horrorów jak np.: łamigłówki, śledztwa, walkę o przetrwanie, różne zakończenia czy przede wszystkim sporą dawkę grozy. Dzisiejsze ogłoszenie okraszono pierwszym zwiastunem gry.

Co ciekawe, produkcja studia Drop of Pixel powstaje wyłącznie z myślą o konsoli Nintendo Switch. Przewidywana data premiery Underworld Dreams to pierwszy kwartał 2020 roku. Kolejnych materiałów z gry możemy spodziewać się już niebawem, bowiem będzie ona obecna podczas targów Manga Barcelona (31 października - 3 listopada).