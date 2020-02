Zapowiedziano Warhammer Quest: Silver Tower - turową grę rpg na Androida i iOS-a

Studio Perchang Games zapowiedziało właśnie kolejną odsłonę serii gier turowych - Warhammer Quest.

Znane i lubiane uniwersum "Wojennego Młota" jest nader często wykorzystywane przez twórców gier. Jednym z zespołów, które wyjątkowo upodobały sobie mroczny świat Warhammera jest Perchang Games - autorzy ciepło przyjętej produkcji Warhammer Quest 2: The End Times.

Dzisiaj przedstawiciele studia Perchang zapowiedzieli kolejną grę w uniwersum - Warhammer Quest: Silver Tower, która jest cyfrową adaptacją gry planszowej o tej samej nazwie. W nadchodzącej produkcji, gracze po raz kolejny będą musieli wykorzystać swoje zdolności podczas wymagających turowych starć. Już w dniu debiutu tytułu do naszej dyspozycji otrzymamy 10 unikalnych postaci, które należeć będą do jednej z trzech kategorii: walczących w zwarciu, na dystans, bądź za pomocą magii. Zdaniem twórców, bogaty zestaw bohaterów pozwoli graczom na stosowanie ciekawych strategii.

Na co jeszcze możemy liczyć? Na co najmniej 100 plansz, na których toczyć się będą pojedynki, zróżnicowanych przeciwników, możliwość rozwoju i personalizacji posiadanych bohaterów (m.in. za pomocą "skórek"), liczne wyzwania (zarówno codzienne, jak i tygodniowe) oraz wydarzenia w świecie gry. Studio Perchang już teraz zapowiedziało, że zamierza długo wspierać swoją nową produkcję. W pierwszej kolejności otrzymamy kolejne grywalne postacie.

Warhammer Quest: Silver Tower nie ma jeszcze wyznaczonej konkretnej daty premiery, ale produkcja powinna ostatecznie zadebiutować w tym roku, na urządzeniach mobilnych z systemami Android lub iOS. Możemy śmiało założyć, że gra podąży śladem poprzedników i będzie produkcją płatną, z opcjonalnymi mikropłatnościami.

Jeśli jesteście ciekawi o co chodzi w Warhammer Quest, to obecnie w sklepie Google Play trwa znakomita promocja na Warhammer Quest 2: The End Times.

źródło: droidgamers.com