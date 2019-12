Zapowiedziano Weird West - nową grę współtwórców Dishonored i Prey

Studio WolfEye, założone przez byłych współtwórców takich gier jak Dishonored czy Prey, ogłosiło dzisiaj swój pierwszy projekt - grę rpg akcji Weird West.

Byli liderzy studia Arkane - Raphael Colantonio oraz Julien Roby, ogłosili kilka tygodni temu, że zakładają nowy zespół o nazwie WolfEye. Dzisiaj poznaliśmy pierwszy tytuł, który w nowym składzie przygotują ci utalentowani deweloperzy.

Weird West to reprezentant gatunku action-RPG, który przeniesie nas w czasy Dzikiego Zachodu. Co ciekawe, na naszej drodze staną nie tylko inni ludzie, ale również dziwne stworzenia czy kultyści. Choć, jak przyznają sami twórcy, Weird West będzie tytułem o znacznie mniejszej skali (i budżecie) niż Dishonored czy Prey, to nie oznacza to, że produkcja pozbawiona będzie wciągającej narracji czy głębokich systemów i mechanik.

Produkcję w akcji prezentuje nam, opublikowany przy okazji dzisiejszego ogłoszenia, klimatyczny zwiastun.

Warto też dodać, że do zespołu odpowiedzialnego za grę dołączył wybitny scenarzysta i twórca gier - Chris Avellone, który na swoim koncie ma udział w takich produkcjach jak: Planescape Torment, Star Wars: Knights of the Old Republic, Prey, Fallout: New Vegas, Divinity: Original Sin 2 czy ostatnio także Dying Light 2.

Weird West nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery ani platform docelowych, jednak śmiało możemy założyć, że produkcja ta trafi przynajmniej na PC-ty.