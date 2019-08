Zapowiedziano Yakuza Remastered Collection, Yakuza 3 już dostępna na PlayStation 4!

Wydawca serii Yakuza - firma SEGA, zapowiedział wydanie zbiorcze The Yakuza Remastered Collection, w którego skład wejdą odświeżone wersje gier: Yakuza 3, Yakuza 4 oraz Yakuza 5.

Tegoroczne targi Gamescom obfitują w wiele zapowiedzi i ciekawych informacji, ale ogłoszenie Segi z całą pewnością należeć będzie do tych najważniejszych, szczególnie dla sympatyków gier spod znaku Yakuza.

Yakuza to seria gangsterskich gier akcji zapoczątkowana w 2005 roku. Jednym z jej głównych bohaterów jest Kazuma Kiryu. Do tej pory sympatycy przygód Kiryu w Europie czy USA nie mieli lekko. Wydawca gry - Sega, priorytetowo traktował swój rodzimy, japoński rynek. Poza granice Japonii gra trafiała z reguły z ogromnym opóźnieniem. Tak też jest, a raczej było, z odsłonami numer 3, 4 i 5, które w wersji na PlayStation 4 nie były dostępne na zachodzie, aż do teraz.

Sega postanowiła zaskoczyć na Gamescomie i zapowiedziała Yakuza Remastered Collection, w którego skład wejdą wspomniane już części od trzeciej do piątej. Co więcej remaster Yakuza 3 jest już dostępny w sklepie PlayStation Store. Odświeżona wersja Yakuza 4 będzie dostępna od 29 października 2019 roku, natomiast Yakuza 5 Remastered zadebiutuje 11 lutego 2020 roku. Odświeżone wersje wszystkich części zaoferują nam nie tylko pełną angielską lokalizację, ale również poprawioną grafikę w rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zetknąć się z serią Yakuza, a lubicie pełnokrwiste opowieści utrzymane w japońskim duchu, to teraz macie ku temu znakomitą okazję.

The Yakuza Remastered Collection wyceniono w PlayStation Store na 249 złotych.