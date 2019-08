Zapowiedziano nową grę MMORPG - Warhammer Odyssey

Firma Games Workshop, ogłosiła właśnie powstanie nowej gry w uniwersum Warhammera. Tym razem otrzymamy produkcję z gatunku MMORPG, dedykowaną urządzeniom mobilnym.

Warhammer Odyssey zmierza wyłącznie na urządzenia z systemem Android i iOS. Jak zapewniają twórcy, Odyssey to w pełni funkcjonalna mobilna gra MMORPG, która zaoferuje nam wszelkie elementy związane z tym konkretnym gatunkiem.

Akcja gry toczyć się będzie głównie w mieście Marienburg i jego okolicach. Do wyboru otrzymamy sześć klas postaci: High Elf Archmage High Elf Shadow Warrior, Human Witch Hunter, Human Warrior Priest, Dwarf Slayer oraz Dwarf Engineer. Każda z nich ma charakteryzować się odmiennym stylem rozgrywki. W grze nie zabraknie również możliwości łączenia się w grupy, handlu i systemu rzemiosła. Niestety twórcy na razie nie wspomnieli o trybach PvP, możliwe jednak, że jest jeszcze za wcześnie na takie ogłoszenia.

Co ciekawe, gra ma być stale rozwijana za sprawą kolejnych epizodów, które będą wprowadzać nie tylko nowe historie, ale również obszary czy przeciwników.

Warto przypomnieć, że Warhammer Odyssey to nie pierwsza gra MMORPG w uniwersum "Wojennego Młota". W 2008 roku przy współpracy Mythic Entertainment i Electronic Arts powstał - Warhammer Online: Age of Reckoning. Produkcja przeznaczona na PC miała w zamyśle twórców i wydawcy zdetronizować World of Warcraft. Niestety, pomimo wielu ciekawych rozwiązań Age of Reckoning nie udało się utrzymać na rynku i pod koniec 2013 roku wyłączono serwery gry. Miejmy nadzieję, że w przypadku Odyssey historia potoczy się inaczej.

Twórcy nie ujawnili jeszcze daty premiery Warhammer Odyssey, ale na oficjalnie stronie gry możecie się już wstępnie rejestrować, co umożliwi wam m.in. udział w testach beta.