Zapowiedziano nową odsłonę serii Dragon Quest

Firma Square Enix właśnie zapowiedziała nową odsłonę serii Dragon Quest. Nie jest to jednak wyczekiwana dwunasta część cyklu, a spin-off, w postaci gry mobilnej Dragon Quest Tact.

Dragon Quest Tact to taktyczna gra rpg, w której będziemy mogli tworzyć drużyny składające się z charakterystycznych dla serii bohaterów, potworów i stworzeń. Rozbudowany turowy system walki ma nie ustępować temu z głównych odsłon cyklu.

Choć z całą pewnością nie jest to gra, której oczekiwali najwięksi fani, to warto tu podkreślić, że nad mobilnym Dragon Quest Tact czuwają najważniejsi dla serii twórcy. Głównym reżyserem gry jest Yuji Horii, czyli ojciec i pomysłodawca całego cyklu Dragon Quest. W pracy nad Dragon Quest Tact wspierać go będą Akira Toriyama - legendarny twórca komiksów manga, w tym kultowego Dragon Ball oraz Kouichi Sugiyama - wybitny japoński kompozytor, który związany jest z Dragon Quest od 1986 roku, czyli pierwszej odsłony serii.

Dzisiejsza wiadomość znakomicie pokrywa się z tym, co już na początku stycznia ujawnił, wspominany już, Yuji Horii. Dowiedzieliśmy się wówczas, że choć na kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu - Dragon Quest XII, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to możemy liczyć na inne, mniejsze produkcje studia. Wszystko wskazuje na to, że pan Horii miał na myśli właśnie Dragon Quest Tact.

Dragon Quest Tact zmierza na Androida i iOS. Gra będzie darmowa z opcjonalnymi mikropłatnościami. W pierwszej kolejności zadebiutuje ona w Japonii, co powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

