Zapowiedziano nową odsłonę serii Monster Hunter

Zanim jednak otworzycie szampany, to chodzi tu o mobilną wersję gry przeznaczoną na urządzenia z Androidem lub iOS-em.

Monster Hunter to fabularna gra akcji z elementami rpg, stworzona przez studio Capcom. Produkcja została wydana w 2004 roku i doczekała się kilku kontynuacji. Jednak dopiero Monster Hunter: World, wydany na początku 2018 roku, podbił serca graczy z całego świata. Niedawno, we wrześniu minionego roku, doczekaliśmy się także ogromnego dodatku do gry - Monster Hunter: World - Iceborn, który również zdobył uznanie zarówno recenzentów, jak i graczy. Dzisiaj twórcy gry ujawnili, że wkrótce ukaże się kolejny tytuł w uniwersum Monster Hunter.

Capcom ogłosił Monster Hunter Riders, która jest grą mobilną, przeznaczoną na systemy Android i iOS. Podobnie jak pierwowzór, będzie to przygodowa gra akcji, tym razem jednak mobilna i free-to-play, z systemem mikrotransakcji.

Przygoda będzie się działa na kontynencie zwanym Felegia, gdzie wielkie niebezpieczeństwo zaowocowało sojuszem pomiędzy ludźmi i potworami, dzięki czemu legendarni smoczy jeźdźcy pokonali wrogów. Obecnie, kilkaset lat po tych wydarzeniach, kraina, w której potwory i ludzie żyją w harmonii znów jest zagrożona. Naszym zadaniem będzie zbieranie i wychowywanie potworów oraz dowodzenie drużyną smoczych jeźdźców w walce z przeciwnikami. Już na starcie, w grze pojawią się potwory znane z serii, takie jak Rathalos, Zinogre czy Glavenus, a więcej potworów będzie dodawanych w przyszłych aktualizacjach. Pewnie wielu graczy ucieszy się, że twórcy zapowiedzieli możliwość niemal nieskończonej personalizacji drużyny, która będzie również zależeć od posiadanych potworów.

Tytuł ukaże się w Japonii jeszcze tej zimy, a już dziś można się zarejestrować do gry przez App Store i Google Play. Niestety, nie ma jeszcze informacji, dotyczących premiery tytułu w innych częściach świata. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na możliwość zagrania w Monster Hunter Riders w Europie.

