Zapowiedziano nowy rozdział w historii Gwiezdnych Wojen, poznajcie Star Wars: The High Republic

Rozpoczyna się nowa era Gwiezdnych Wojen - Star Wars: The High Republic, która przeniesie nas 200 lat przed wydarzeniami z filmu Mroczne Widmo.

Obecny właściciel marki Star Wars – Disney, od dłuższego czasu nie ujawniał wiadomości związanych z planowaną przyszłością uniwersum. Podczas milczenia producenta, pojawiło się jednak kilka mniej lub bardziej wiarygodnych przecieków na ten temat. W styczniu tego roku informowaliśmy was o tajemniczym Projekcie Luminous, który miał być rzekomo powiązany z czasami "Wysokiej Republiki". Dziś oficjalnie potwierdzono, że tak właśnie będzie nazywać się nowa w historii uniwersum Gwiezdnych Wojen. Star Wars: The High Republic sprawi, że cofniemy się w czasie około 200 lat przed wydarzeniami znanymi z filmowych ekranizacji.

Pierwsza faza projektu nosi nazwę The High Republic: Light of the Jedi i zostanie rozpoczęta serią książek i komiksów. Premiera pierwszych tytułów będzie związana z wydarzeniem Star Wars Celebration w sierpniu tego roku. Nie podano jeszcze informacji, na temat nowych filmów i gier związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Wiadomo jednak, że przed końcem roku finansowego 2022, planowana jest kolejna premiera gry z uniwersum, co potwierdził niedawno CEO Electronic Arts – Andrew Wilson.

W oczekiwaniu na kolejne produkcje, możemy cieszyć się ostatnią wydaną grą - Star Wars: Upadły zakon, która ukazała się w listopadzie 2019 roku, na konsolach Xbox One, PlayStation 4 i na PC.

