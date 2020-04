Zaprezentowano Redmi Band - smartband, który może konkurować z Xiaomi Mi Band 4

Popularna marka Redmi zaprezentowała dzisiaj swoją pierwszą opaskę do pomiarów aktywności. Jak przyzwyczaił nas już chiński producent, zapłacimy za nią przysłowiowe "grosze".

Czekaliśmy na Xiaomi Mi Band 5, a tymczasem siostrzana firma - Redmi, zaprezentowała nam swojego pierwszego smartbanda - Redmi Band.

Warto przypomnieć, że jeszcze do stycznia zeszłego roku, Redmi było tylko linią produktów pod banderą Xiaomi. Zdecydowano się jednak na rozbrat i Redmi jest obecnie samodzielną marką (choć oczywiście wciąż blisko związaną z Xiaomi). Wolność przysłużyła się firmie, bo w zaledwie kilkanaście miesięcy, wypuściła na rynek kilka znakomitych budżetowych smartfonów, jak choćby Redmi Note 7 czy Redmi Note 8. Tym razem, włodarze firmy zdecydowali się wypłynąć na niezbadane dla siebie wody i przygotowali smartband.

Wbrew przypuszczeniom, Redmi Band nie jest wcale tańszą kopią Xiaomi Mi Band 4. Pod względem designu, opaska bardziej przypomina, ujawniony niedawno Fitbit Charge 4 z kolorowym, prostokątnym ekranem (przekątna 1,08-cala) na czele.

Jeśli chodzi o możliwości, to Redmi Band zaoferuje nam podstawowy zestaw sensorów, umożliwiających pomiar liczby kroków, spalonych kalorii czy tętna. Nie zabrakło również monitora pracy snu oraz pięciu trybów sportowych do wyboru. Na uwagę zasługuje również bateria urządzenia, która jest w stanie wytrzymać dwa tygodnie bez potrzeby ładowania.

Całość wyceniono w Chinach na 99 juanów, co przekłada się na około 55 złotych. Niestety, w Redmi Band zabrakło już miejsca dla modułów GPS czy NFC, jednak przy tej cenie urządzenia, nie jest to wielkim zaskoczeniem. Opaska trafi do sprzedaży w rodzimym kraju producenta już 9 kwietnia. Na tą chwilę, nie wiadomo czy smartband zawita również do Europy.

źródło: gadgetsandwearables