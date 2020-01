Zaprezentowano Samsung Galaxy XCover Pro dla Europy

Galaxy XCover Pro to najnowszy smartfon firmy Samsung. Jak reklamuje go producent: "stworzony do pracy w wymagających warunkach biznesowych".

Samsung Galaxy XCover Pro to nowy przedstawiciel rodziny Galaxy, której cechy to długo pracująca bateria, wysokiej jakości wyświetlacze oraz platforma Samsung Knox. Jako pierwszy smartfon producenta ma możliwość zintegrowania funkcji „walkie talkie", działającej od wczoraj w Microsoft Teams. Jak powiedział na temat telefonu szef Samsunga, DJ Koh: "zamierzamy przewodzić pionierskiemu rozwijaniu otwartej, opartej na współpracy platformy mobilnej dla nowej generacji pracowników posiadających dostęp do technologii cyfrowych." Kilka zdań o XCover Pro powiedział także szef Microsoftu, Satya Nadella, m.in.: "smartfon zapewni tym pracownikom, którzy mają kontakt z klientami, technologię potrzebną w zakresie współpracy, produktywności i bezpieczeństwa." Tyle wypowiedzi marketingowych od szefów firm, a jak smartfon prezentuje się w praktyce? Obudowa ma certyfikat IP68, oznaczający ochronę przed wodą i pyłem, jest także odporna na upadki z wysokości do 150 cm. Certyfikat MIL-STD 810G potwierdza ponadto odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz Infinity FHD+ o przekątnej 6,3". Jak podaje producent, ulepszony ekran dotykowy powinien działać nawet przy pokryciu wilgocią czy śniegiem, ma także umożliwić pracę w zwykłych rękawiczkach. A dzięki funkcji wpisywania wiadomości za pomocą zamiany głosu na tekst, można pisać je nawet bez dotykania ekranu. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611 (2 GHz), mający do dyspozycji 4 GB RAM. Telefon wyposażono w pamięć 64 GB, którą można zwiększyć kartami microSD do 128GB. Aparat przedni to13 MP (f2.0), tylny to dwa obiektywy: 25 MP, autofokus (f1,7) + 8 MP, stałoogniskowy, (f2,2). Całość zasila bateria 4500 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 15 W. Cechą wyróżniającą ten telefon jest możliwość personalizacji obsługi za pomocą dwóch programowalnych klawiszy, nie ma tu też fizycznego przycisku głównego. Obok systemu Android 10 znalazły się rozwiązania stricte biznesowe, jak skanowanie kodów kreskowych, sprawdzanie stanów magazynowych czy korzystanie z mobilnych punktów sprzedaży (mPOS). Samsung Knox umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń, w tym ochrony sprzętowej. Edycja smartfona na Europę obsługuje dwie karty SIM. Dokładna cena urządzenia nie została jeszcze podana, jednak szacuje się, że będzie wynosić ok. 2100 zł.