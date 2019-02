Zaprezentowano kabel USB umożliwiający przejęcie komputera

Takie rozwiązanie zaprezentował ekspert zajmujący się bezpieczeństwem, Mike Grover. Stworzony przez niego kabel USB może posłużyć do skutecznego ataku na komputery z systemami operacyjnymi Linux, Windows i MacOS. Każdy z nich rozpoznaje go jako urządzenie peryferyjne, np. myszkę lub klawiaturę. Komendy wysyłane są poprzez kabel i odbierane przez system jak wpisane przez użytkownika. Komunikację zdalną umożliwia mała płytka drukowana w chipie WLAN. Pozwala atakującemu nie tylko na wpisywanie komend, ale również na poruszanie kursorem myszki.

