Zaprojektowano strój, który gwarantuje ochronę przed koronawirusem

Choć wciąż nie ma skutecznego leku na walkę z koronawirusem, to chińska firma postanowiła zaprojektować wyjątkowy strój, który zapewnia całkowitą ochronę przed zarażeniem.

Epidemia koronawirusa trwa a najlepsze, na chwilę obecną mówi się już o około 93 tysiącach zarażonych i ponad 3200 ofiarach śmiertelnych na całym świecie. Wirus dotarł już również do Polski. W Zielonej Górze zarejestrowano pierwszego pacjenta, u którego wykryto koronawirus.

Niestety, pomimo usilnych starań licznych ośrodków badawczych i firm farmaceutycznych, nie przygotowano jeszcze żadnej szczepionki czy leku, który pomógłby w opanowaniu zarazy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dbanie o higienę, częste mycie dłoni wodą i mydłem, niedotykanie ust, nosa i oczu (szczególnie poza domem) oraz unikanie dużych skupisk ludzkich. Oczywiście, wszystkie te polecenia mają jedynie charakter doraźny. Swój sposób na walkę z epidemią zaprezentowała również chińska firma Penda, która zaprojektowała strój gwarantujący ochronę przed koronawirusem.

Robocza nazwa kombinezonu to "Be a Batman", nietypowa nazwa stroju wzięła się z jego designu, który, zdaniem twórców, przypomina skrzydła śpiącego nietoperza i można go złożyć, gdy nie jest używany. Chroni on użytkowników, izolując ich od otoczenia za pomocą osłony z tworzywa sztucznego na bazie polimeru, która tworzy fizyczną barierę. Dla dodatkowej ochrony, powietrze w środku jest sterylizowane za pomocą technologii ultrafioletowej.

Przedstawiciele firmy Panda wierzą, że produkcja kombinezonu mogłaby zostać wdrożona na masową skalę w każdej chwili. Co ciekawe, twórcy nie zamierzają zarabiać na ludzkiej krzywdzie i już zapowiedzieli, że swój projekt udostępnią za darmo każdej firmie, która zechce przełożyć go na rzeczywiste dzieło.

Choć "Be a Batman" wygląda dość futurystycznie i wydaje się, że na razie nie jest on potrzebny, to z pewnością warto docenić inicjatywę chińskiej firmy. Warto też przypomnieć, że w Chinach do walki z koronawirusem wysłano roboty.

źródło: gadgetsandwearables.com