Zarabianie na surfowaniu w internecie a ochrona prywatności

Firmy technologiczne dobrze zarabiają na reklamach w internecie. Okazuje się jednak, że mogą to robić także zwykli użytkownicy.

Informacje na temat tego, czego szukamy w sieci, są śledzone i analizowane. Dane zasobów stron przeglądanych przez użytkowników w internecie są niezwykle cenne w kontekście reklam internetowych. Dzięki kierowaniu ich do potencjalnych klientów, firmy takie, jak Google i Facebook, mogą zarabiać miliardy dolarów rocznie.

Na przykład: jeśli odwiedzałeś sklepy internetowe z ubraniami, aby kupić nową parę dżinsów, wkrótce na ekranie komputera powinieneś zobaczyć reklamy dżinsowych spodni. Chyba każdy z nas spotkał się już z takim zjawiskiem?

Skala śledzenia internautów jest już nieco niepokojąca. Według jednego z ostatnich badań, przeciętny Europejczyk udostępnia 376 razy dziennie dane dotyczące korzystania z internetu. Dla amerykańskich użytkowników liczba ta prawie się podwaja do 747.

Jednak co by było, gdyby dało się kontrolować śledzenie osobistych danych z „podróży” po internecie, a nawet na nich zarabiać?

Kanadyjczycy z Surf oferują nagrody za przemierzanie internetu

Taką obietnicę złożyła kanadyjska firma technologiczna Surf, która w zeszłym roku uruchomiła rozszerzenie przeglądarek WWW o tej samej nazwie. Surf nagradza ludzi za surfowanie w Internecie.

Dodatek Surf wciąż jest w fazie beta lub ograniczonej wersji i działa, omijając Google. Zamiast tego sprzedaje Twoje dane bezpośrednio markom detalicznym. W zamian Surf daje Ci punkty, które możesz gromadzić, a następnie wymieniać na karty podarunkowe i rabaty w sklepach.

Twórcy Surf zwracają uwagę, że wszystkie dane są anonimowe – adresy e-mail i numery telefonów nie są udostępniane i nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska podczas rejestracji. Surf pyta się jednak o Twój wiek, płeć i przybliżony adres, ale poprawne odpowiedzi nie są obowiązkowe.

W działalności Surf chodzi o to, aby marki mogły wykorzystać dostarczane dane, na przykład do sprawdzenia, jakie strony internetowe cieszą się największą popularnością wśród mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat w Los Angeles. Następnie mogą odpowiednio kierować swoje reklamy.

Surf nie ujawnił szczegółowych informacji o tym, ile wynoszą zarobki użytkowników, ale jak dotąd twierdzi, że umożliwił im łącznie zarobienie ponad 97 000 USD.

Użytkownicy mogą również dzięki Surf ograniczać udostępniane dane, na przykład blokować informacje o niektórych odwiedzanych witrynach.

Jednym z użytkowników Surf jest studentka Uniwersytetu York, Aminah Al-Noor, która twierdzi, że rozszerzenie przywróciło jej kontrolę nad danymi online.

Aminah Al-Noor może zdobywać punkty, które później wymieni na bony zakupowe od wielu sprzedawców.

- Możesz wybrać, co udostępniasz Surfowi – dodaje 21-latka. - Często zapominam, że mam zainstalowanego Surfa, a moje punkty i tak rosną.

- Firmy technologiczne będą zbierać nasze informacje, ale warto, żebyśmy na tym korzystali – dodaje Aminah.

Założyciel i dyrektor generalny Surf, Swish Goswamo, mówi, że firma chce „nagradzać osoby spędzające dużo czasu w internecie”.

Od pierwszego dnia jasno mówiliśmy użytkownikom, co udostępniamy, a czego nie, i dajemy im również możliwość kontrolowania swoich danych.

- Myślę, że jeśli jesteś szczery wobec ludzi i dajesz im znać, że udostępniasz dane markom i robisz to w sposób anonimowy – tj. nikt nie może odnaleźć użytkowników, ponieważ nie mamy ich imienia ani nazwiska, wtedy ludzie chętniej wyrażą zgodę na współpracę i podzielą się z nami większą ilością informacji - mówi Goswamo.

Surf jest częścią rosnącego ruchu, który niektórzy komentatorzy nazwali „odpowiedzialną technologią”, mającą zapewnić ludziom większą kontrolę nad ich danymi.

Waverly – przykład programu, który daje wybór i chroni przed śledzeniem online

Aplikacja kanadyjskiej firmy Waverly, chociaż nie oferuje zarobku na surfowaniu, to pozwala ludziom kompilować własne kanały informacyjne. Dzięki temu użytkownicy nie muszą polegać na trackerach Google News i Apple News oraz algorytmach opartych na reklamach.

Waverly pozwala na podanie tematów, a oprogramowanie AI znajduje artykuły, które chciałbyś przeczytać. Firma z siedzibą w Montrealu jest dziełem Philippe’a Beaudoin, który wcześniej pracował w Google. Użytkownicy aplikacji mogą regularnie zmieniać swoje preferencje i wysyłać informacje zwrotne o rekomendowanych im artykułach.

Beaudoin mówi, że aplikacja wymaga od użytkowników trochę wysiłku, ponieważ muszą oni powiedzieć jej, co ich interesuje. W zamian jednak chroni ich przed „uwięzieniem przez reklamy”.

Odpowiedzialna technologia powinna wzmacniać użytkowników, ale może też prosić ich o wykonanie jakiejś pracy – mówi Beaudoin – w zamian, nasza sztuczna inteligencja czyta tysiące artykułów dziennie i umieszcza je w indeksie, z którego korzystają użytkownicy.

Głos nauki w sprawie śledzenia w internecie

Carissa Veliz, profesor nadzwyczajny w Instytucie Etyki w dziedzinie AI na Uniwersytecie Oksfordzkim, mówi, że firmy technologiczne należy „zachęcać do opracowywania modeli biznesowych, które nie zależą od wykorzystywania danych osobowych”.

Profesor Veliz zastanawia się, czy państwowi regulatorzy nie powinni przypadkiem bliżej przyjrzeć się algorytmom internetowych gigantów.

- Niepokojące jest to, że większość algorytmów, które rządzą naszym życiem, jest wytwarzana przez prywatne firmy bez jakiegokolwiek nadzoru lub wskazówek, jak upewnić się, że algorytmy te wspierają nasze dobra publiczne i wartości – dodaje Veliz.

- Nie sądzę, że przejrzystość jest panaceum, ani nawet połową drogi do rozwiązania problemu, ale w szczególności decydenci powinni mieć dostęp do algorytmów.

Co na to Google?

- Dlatego współpracujemy z organami regulacyjnymi i społecznością internetową, aby tworzyć technologie, które będą chronić prywatność użytkowników w internecie, jednocześnie pomagając zapewnić bezpłatne treści i usługi online dla wszystkich - mówi rzecznik Google.

- Jeszcze w tym roku uruchomimy Centrum Reklam, aby dać ludziom bardziej bezpośrednią kontrolę nad informacjami używanymi do wyświetlania reklam.

Amerykanie z Abine stworzyli dwie aplikacje chroniące prywatność

Firma z USA, Abine, stworzyła dwie aplikacje, które umożliwiają użytkownikowi zwiększenie prywatności — Blur i Delete Me. Pierwsza z nich zapewnia, że hasła i szczegóły płatności nie mogą być śledzone, a druga usuwa dane osobowe z wyszukiwarek.

Rob Shavell z Abine twierdzi, że jego zdaniem surfowanie w internecie powinno być związane z „prywatnością z definicji”. Chyba zgadzamy się z Robem i zachęcamy do korzystania z aplikacji, które stworzył lub podobnych, których na pewno wiele można znaleźć online.

Doskonałym przykładem jest tu oparta na silniku Chromium przeglądarka Brave. Stworzono ją w celu podniesienia ochrony bezpieczeństwa i prywatności internautów na najwyższy poziom.

Źródło: BBC News