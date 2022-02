Zarabianie z Tesla X? - nie daj się nabrać na niebezpieczny scam

Po Facebooku krąży kolejna fala przekrętów naciągających internautów na inwestowanie. Po rodzimych dobrze rozpoznawalnych markach (Orlen i KGHM) oszuści obrali sobie na celownik Teslę. Pod żadnym pozorem "nie wchodźcie w ten biznes".

Schemat działania scamu z Teslą X jest zbliżony do przypadków oszustw z użyciem znaków towarowych Orlen, KGHM, a ostatnio też CD Projekt. Internautów zachęca się do wpłacania pieniędzy na specjalnie do tego celu stworzoną platformę, obiecując krociowe zyski.

Projekt uwiarygodniają rzekome publikacje w popularnych serwisach internetowych - to tak naprawdę fałszywe strony do złudzenia przypominające prawdziwe. W przypadku oszustwa na Teslę X zastosowano szatę graficzną przypominającą portal Interia.pl. Problemy zaczynają się dopiero wtedy gdy rozradowani zielonymi wykresami wzrostów na platformie chcemy w końcu wypłacić zarobione pieniądze.

Według schematu, który dokładniej opisuje serwis Niebezpiecznik.pl opiekun naszego konta nagle przestaje się z nami kontaktować albo informuje o zablokowaniu środków ze względów bezpieczeństwa. Prosi wtedy zazwyczaj o weryfikację danych, co wiąże się z przesłaniem skanów dokumentów, wpłatą dodatkowych pieniędzy lub założeniem konta na serwisie handlującym kryptowalutami.

Nie chcecie stracić pieniędzy albo co gorsza stać się słupami w innych przedsięwzięciach scammerów. Dlatego nie klikajcie w takie materiały.

