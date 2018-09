Zarządzanie drukiem… zaczyna się od mądrego wyboru!

Mimo powszechnej cyfryzacji zapotrzebowanie na druk w firmach wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Dla przedsiębiorców oznacza to stały wydatek, który związany jest z zakupem, kosztami wydruku oraz eksploatacją drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Koszty te można optymalizować przede wszystkim poprzez zakup modeli dopasowanych do wymogów firmy oraz dzięki systemom zarządzania sprzętem i procesami drukowania.

Aplikacje do zarządzania kosztami w firmie

By w możliwie najbardziej efektywny sposób zarządzać flotą drukarek, Epson udostępnia za darmo aplikację Epson Device Admin. Dzięki monitoringowi zasobów i sygnalizacji możliwych problemów administratorzy IT mogą zwiększyć produktywność firmy. Rozwiązanie umożliwia m.in. automatyczne tworzenie analiz oraz sprawozdań, które pozwalają na bardziej precyzyjne planowanie rozwoju infrastruktury IT – aplikacja podpowiada, które urządzenia są rzadko wykorzystywane lub mają niewykorzystywaną funkcję, która mogłaby usprawnić działanie całego ekosystemu. Bardzo pomocne w optymalizowaniu kosztów może się okazać również oprogramowanie Epson Print Admin przydzielające każdemu użytkownikowi określone uprawnienia drukowania. Wbudowane reguły pozwalają na oszczędność czasu oraz kosztów, a także zwiększają bezpieczeństwo przepływu skanów i wydruków. Oprogramowanie oferuje również tworzenie raportów oraz analiz, co znacznie ułatwia zarządzanie budżetem.

Atramentowy druk gwarantem obniżenia kosztów

W kwestii budowania zaplecza biurowego część przedsiębiorców wciąż wierzy, że najlepszym rozwiązaniem dla firm są drukarki laserowe. Pogląd ten związany jest z czasem, kiedy drukarki atramentowe starego typu nie były tak doskonałe jak obecnie. Postęp technologiczny sprawił jednak, że współczesne urządzenia atramentowe w porównaniu z „laserówkami” charakteryzują się wydrukami o dużo lepszych parametrach, a przy tym zdecydowanie niższymi kosztami pojedynczego wydruku i całościowej eksploatacji. Od razu zostało to docenione przez rynek, dlatego atrament przeżywa dzisiaj swoisty renesans. Za ten zwrot w znamienitym stopniu odpowiada firma Epson. Największe zalety tej technologii to niezawodność oraz niskie koszty związane z eksploatacją. Co więcej, brak konieczności podgrzewania atramentu wpływa na zmniejszenie poboru energii elektrycznej o 90 proc., mniejsza jest także emisja CO2, gdyż eliminowany jest transport i produkcja kartridżów oraz ich utylizacja.

Dopasuj drukarkę do własnych potrzeb

By mówić o prawdziwej optymalizacji kosztów, ważne jest dobranie drukarki, która odpowiadać będzie charakterystyce oraz obciążeniu pracy w przedsiębiorstwie. Epson w swoim portfolio posiada urządzenia drukujące pasujące do każdej wielkości firmy. Dla korporacji czy firm zajmujących się korespondencją instytucji rządowych polecane są modele klasy Epson Enterprise wyposażone w system RIPS (Replacable Ink Pack System), który zastępuje kartridże zasobnikami z atramentami o ogromnej pojemności – pozwalają one na druk do 100 000 stron na pojedynczym zasileniu. Co więcej, dzięki eliminacji konieczności częstej wymiany materiałów eksploatacyjnych firma zyskuje wymierne oszczędności finansowe, a także ogranicza powstawanie odpadów technologicznych.

WorkForce Pro szansą na oszczędności dla MŚP

Modele z serii WorkForce Pro przeznaczone są natomiast dla nieco mniejszych przedsiębiorstw. Urządzenia te zapewniają wysoką wydajność, zużywając do 80 proc. mniej energii, pozwalają również zmniejszyć koszt wydruku o 50 proc. w porównaniu do konkurencyjnych drukarek laserowych. Dobrym przykładem jest urządzenie wielofunkcyjne WorkForce Pro WF-C5790DWF, które oferuje wydruk 10 000 stron czarno-białych i 5000 stron kolorowych bez konieczności uzupełniania tuszu. Producent dodatkowo udostępnia do pobrania zestaw oprogramowania, który pozwala na precyzyjne zarządzanie obiegiem dokumentacji w organizacji. Wśród oferowanych aplikacji znaleźć można m.in. Document Capture Pro, która usprawnia proces skanowania oraz zarządzanie nim. Z kolei funkcje EpsonNet Authentication Print zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki możliwości wprowadzenia dodatkowych reguł uwierzytelniania.

EcoTank ITS dla małych grup roboczych

Dla niewielkich grup roboczych z kolei polecane są wielofunkcyjne urządzenia z serii EcoTank z możliwością samodzielnego uzupełniania atramentu. Model EcoTank ITS L6190 wyposażony jest w zestaw atramentu wystarczający na 3 lata bez konieczności uzupełniania pojemników. Przekłada się to na 14 000 stron w trybie monochromatycznym i 11 200 stron w trybie kolorowym. Dane udostępnione przez firmę wskazują, że jest to rozwiązanie oferujące obniżenie kosztu wydruku jednej strony aż o 90 proc. Co więcej, model EcoTank ITS L6190 gwarantuje szybkość wydruku na poziomie 15 str./min oraz pojemny podajnik papieru mieszczący 250 arkuszy.

