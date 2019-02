Zarządzanie kopiami zapasowymi Time Machine na Mac'u

Duża ilość miejsca na twoim Mac'u jest zajęta przez kopie zapasowe? Pokazujemy jak nimi zarządzać i jak usunąć najstarsze backup'y.

Źródło: Apple

Funkcje Time Machine

Time Machine to wbudowana w system macOS aplikacja odpowiadająca za backup danych. Pozwala ona na automatyczne tworzenie backup'u wszystkich plików znajdujących się na komputerze Mac takich jak: dokumenty, muzyka, zdjęcia, wiadomości e-mail a nawet aplikacje, pliki systemowe, profile użytkowników w raz z ich ustawieniami. Time Machine pozwala na odtworzenie pojedynczych plików jak i całej kopii zapasowej, co jest przydatne przy wymianie dysku bądź zmianie Mac'a na nowszy model.

Tworzenie backupu - wymagane elementy

Aby utworzyć backup potrzebujemy zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. W przypadku komputerów Mac zawierających więcej niż jeden dysk możliwe jest tworzenie kopii zapasowych na wewnętrznym nośniku. W przypadku używania komputera Mac z systemem zainstalowanym na nośniku zewnętrznym również istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej na wewnętrznym dysku.

Rodzaje pamięci, które są obsługiwane przez Time Machine:

Dysk zewnętrzny podłączony bezpośrednio do komputera Mac za pomocą portu USB , Thunderbolt lub FireWire .

podłączony bezpośrednio do komputera Mac za pomocą portu , lub . Dysk zewnętrzny podłączony do AirPort .

. Urządzenie AirPort Time Machine .

. Inny komputer Mac, który został udostępniony jako miejsce docelowe backup'u aplikacji Time Machine.

Urządzenie NAS obsługujące Time Machine przez protokół SMB.

Rodzaje kopii zapasowych tworzonych przez Time Machine

Time Machine tworzy dwa rodzaje kopii zapasowych:

Pierwszą z nich jest kopia zapasowa wykonywana na zewnętrznym nośniku danych.

Druga polega na zapisie wszelkich zmian w systemie i jest przechowywana w wewnętrznej pamięci masowej komputera (tej samej, na której zainstalowany jest system macOS). Apple nazywa ją lokalnymi migawkami, które zapisują historie zmian naszych plików, gdy nie jest podłączone urządzenie zewnętrzne.

Jak zarządzać kopiami zapasowymi Time Machine

Time Machine jest tak zaprojektowane, aby mogło działać w tle bez potrzeby ingerencji użytkownika. Migawki lokalne są automatycznie przenoszone na zewnętrzny nośnik przeznaczony do tworzenia Time Machine, a w przypadku gdy nie był on długo podłączany automatycznie usuwane są najstarsze migawki. W przypadku pełnych kopii zapasowych wykonywane są one automatycznie jakio kopie nadmiarowe, aż do czasu pełnego zapełnienia miejsca na dysku przeznaczonym do przechowywania kopii zapasowych. Gdy miejsce się zapełni automatycznie usuwane są stare kopie. Narzędzie przypomina też użytkownikowi, jeżeli długo nie był podłączany dysk przeznaczony do wykonania Time Machine. W celu wejścia do Time Machine wyszukaj w Spotlight Time Machine. Możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi kopiami zapasowymi i przeglądać pliki, jakie znajdowały się na Mac'u podczas ich tworzenia.

Jak usunąć kopię zapasową?

W celu usunięcia kopii zapasowej wejdź do Time Machine szukając je przez Spotlight lub klikając ikonę na górnej belce i wybierając Wejdź do Time Machine

Przejdź do backupu, który chcesz usunąć.

Kliknij w koło zębate i wybierz usuń backup

Time Machine na dysku udostępnianym przez innego Mac'a

Time Machine pozwala na tworzenie kopii zapasowej komputera Mac na dysku innego komputera Mac. Aby było to możliwe oba komputery muszą znajdować się w jednej sieci.

Na komputerze, który ma udostępniać zasoby:

Stwórz folder Shared Time Machine na dysku, który chcesz przeznaczyć na kopie zapasowe Time Machine innego Mac'a.

Otwórz Preferencje systemowe i przejdź do sekcji Udostępnianie.

Zaznacz udostępnianie plików

Pod opcją Udostępniane foldery kliknij +.

Dodaj utworzony wcześniej folder.

Kliknij na udostępniony folder prawym przyciskiem i wybierz Opcje zaawansowane.

Zaznacz udostępnij jako lokalizację docelową backupu Time Machine.

Opcjonalnie możesz ograniczyć ilość miejsca przeznaczoną na kopie zapasowe.

Na komputerze, którego kopię zapasową chcesz wykonać:

Otwórz Preferencje systemowe, przejdź do sekcji Time Machine. Kliknij wybierz dysk. Zaznacz folder Shared Time Machine, który pojawi się wraz z nazwą komputera, który udostępnia zasoby.

Potwierdź logowanie za pomocą hasła do konta komputera, który udostępnia zasoby.

Komputer zacznie tworzyć pierwszą kopię zapasową. Zajmie to dużą ilość czasu - w przypadku wielu GB danych, nawet kilka godzin. Możesz w tym czasie normalnie używać komputera.

Odtwarzanie komputera z backupu Time Machine

Jeżeli korzystać z komputera przenośnego Mac podłącz go do zasilania. Jeżeli kopia Time Machine znajduje się na zewnętrznym dysku podłącz go do komputera i uruchom go.

Jeżeli komputer jest nowy lub ma nowo zainstalowany system uruchomi się Asystent ustawień. Wybierz kraj i podłącz się do sieci Wi-Fi po czym przejdź dalej.

Jeżeli komputer uruchomi się i wyświetli Finder'a za pomocą Spotlight wyszukaj Asystenta Migracji.

Wybierz opcję Z Mac'a, backupu Time Machine lub dysku startowego.

Źródło: Apple

Wybierz backup Time Machine i przejdź dalej (w przypadku backup'u znajdującego się na innym komputerze Mac połącz się z nim i potwierdź za pomocą hasła komputera Mac, na którym znajduje się kopia zapasowa).

Źródło: Apple

Jeżeli pojawi się okno z kilkoma backup'ami wybierz ten, który chcesz odtworzyć na komputerze.

Źródło: Apple

Wybierz jakie dane chcesz odtworzyć.

Źródło: Apple