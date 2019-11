Zasilacze FSP z serii Hydro G Pro trafiają do powszechnej sprzedaży

Japoński producent FSP wprowadza do szerokiej sprzedaży nowe modele zasilaczy o modułowej budowie. Są one objęte 10-letnią gwarancją.

Seria zasilaczy Hydro G Pro to cztery modele, różniące między sobą mocą: 650W, 750W, 850W oraz 1000W. Wszystkie mają konstrukcję w pełni modułowa i korzystają z kabli taśmowych, co ma umożliwić ich łatwiejszą instalację i kompilację. Zostały w nich zastosowane japońskie kondensatory E (elektrolityczne) wraz z wentylatorem Fluid Dynamic Bearing (FDB), dzięki czemu emitują niższy hałas przy zachowaniu pełnej wydajności. Powłoki konformalne mają za zadanie zapobiegać przywieraniu pyłu oraz cieczy do powierzchni, dlatego proponowane modele są odporne na plamy i wilgoć - cała seria przeszła testy pod kątem idealnego działania nawet przy 95% wilgotności względnej.

Wszystkie zasilacze mają główny kondensator elektrolityczny 450V (poza modelem 650W, który używa kondensatora 420 V) - szacowany czas pracy wynosi 3000 godzin w temperaturze do 105°C. Zasilacze Hydro G Pro otrzymały certyfikat bezpieczeństwa IEC62368. Zastosowanie inteligentnego sterowania obwodem prędkości wentylatora powinno zapewnić ciche środowisko pracy przy pracy 0dBA, a dodatkowo można skorzystać z przełącznika Eco. Po jego włączeniu uruchamiana jest funkcja półwentylatorową - wentylator FDB jest wyłączony do momentu, aż obciążenie zasilacza osiągnie 30 procent. Zasilacza maja konstrukcją zaprojektowaną w celu maksymalnego rozpraszania ciepła, które przewodzą przez podkładkę termiczną na spodzie urządzenia. Dzięki temu cała obudowa staje się radiatorem. Zasilacze Hydro G Pro otrzymały certyfikat 80 Plus Gold, świadczący o mniejszych stratach energetycznych

Cała seria jest zgodna z najnowszą specyfikacją ATX12V V2.52. Zalecana cena sprzedaży producenta wynosi: 119 USD (model 650 W), 129 USD (model 750 W), 159 USD (model 850 W) i 169 USD (model 1000 W).