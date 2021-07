Zaskakujące zastosowania TikToka

Czy oprócz oglądania filmików możemy wykorzystać aplikację w inny sposób? Tak, i to niejeden!

Spis treści

W dzisiejszych czasach raczej nie znajdziemy osoby, która nigdy wcześniej nie słyszała o TikToku lub o czymś, co stało się popularne dzięki tej aplikacji. W umysłach ludzi istnieje też przekonanie, że jest to sieć społecznościowa ciekawa wyłącznie dla młodzieży szkolnej i że oprócz "głupich" filmików nic tam nie znajdziemy. Dzisiaj zweryfikujemy ten stereotyp i pokażemy, jak jeszcze można wykorzystać popularną TikToka.

Złóż podanie o prace na TikToku

TikTok rozpoczął testy narzędzia, dzięki któremu można złożyć podanie o pracę. Na razie CV można wysłać tylko do amerykańskich pracodawców. Pilotaż potrwa do 31 lipca. Zarejestrowało się w nim ponad 30 firm. Podanie złożymy w specjalnym programie testowym TikTok Resumes. Są duże szanse, że pomysł się rozwinie i specjaliści rzeczywiście będą zatrudniani z uwzględnieniem portfolio na TikToku (pokazującego na przykład umiejętności montażu wideo).

Wypromuj siebie lub swój produkt na TikToku

Dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów gwiazdą może być każdy! TikTok sprawia, że filmiki nowych użytkowników są pokazywane w pierwszej kolejności. Do tego nie trzeba mieć obserwujących. W ten sposób twój filmik może zdobyć nawet kilka tysięcy odtworzeń w jedną noc. Czy to nie idealny plan na promocję siebie lub swojego produktu?

Poznaj ciekawe i łatwe przepisy na TikToku

Co jakiś czas szalenie popularny staje się jakiś przepis z TikToka i wtedy prawie wszyscy znajomi (nawet ci, którzy nie posiadają konta w aplikacji) go testują. Warto zaznaczyć, że zły przepis nie zyskałby takiej popularności, zatem warto śledzić kulinarne trendy. Ze względu na to, że użytkownicy są mało cierpliwi, jeśli chodzi o oglądanie treści, viralowe przepisy są zazwyczaj łatwe i proste, a do tego pięknie wyglądają!

Odkryj nową muzykę na TikToku

Nikt nie robi (i nie lubi) filmików bez muzyki czy lektorskiego opisu, a codziennie takich filmików przybywa ponad 13 milionów. Właśnie dzięki algorytmom możemy poznać największe hity czy otworzyć się na nowe gatunki muzyczne.

Naucz się montażu na TikToku

Aplikacja TikTok jest całkowicie darmowa, każdy ma też możliwość zamieszczania swoich materiałów - mogą to być zdjęcia czy filmiki z rolki z aparatu, ale aplikacja udostępnia również swój darmowy edytor. Dzięki temu możemy w kilka minut wypracować podstawowe umiejętności montażu i sprawdzić czy nas to interesuje. Może to właśnie TikTok pomoże Ci odkryć swoje talenty?

Jak zarabiać na TikToku?