Zastanawiałeś się nad zakupem tabletu? Ta promocja może być na to idealnym momentem!

Urządzenia Samsunga z serii Galaxy Tab zostały objęte promocją w jednym z popularnych polskich sklepów z elektroniką.

Trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich kilku lat tablety zostały nieco wyparte z rynku. Urządzenia tego typu nadal pozostają bardzo popularne, jednak coraz częściej ich miejsce zastępują smartfony z dużym ekranem. Wydaje się, że proces ten może postępować jeszcze szybciej, ponieważ producenci będą wypuszczali nowsze wersje swoich składanych telefonów, które - jak np. Galaxy Z Fold 4 - po rozłożeniu przypominają rozmiarem niewielki tablet. Smartfony z elastycznymi ekranami są jednak bardzo drogie, a ich cena może często nawet kilkukrotnie przewyższać kwoty, które trzeba zapłacić za inne urządzenia mobilne.

Jeśli więc poszukujesz przenośnego sprzętu z dużym ekranem, to warto zwrócić uwagę na promocje w sieci sklepów MediaExpert. Nowe obniżki cen dotyczą tabletów Samsunga z serii Galaxy Tab. Jeden z rabatów obejmuje budżetowy wariant, a drugi o wiele bardziej kompletny model.

Galaxy Tab A7 Lite - Budżetowa propozycja dla mniej wymagających użytkowników

Galaxy Tab A7 Lite to kompaktowe urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 8.7-cala. Tablet posiada 32 GB wbudowanego miejsca na pliki oraz 3 GB pamięci RAM. Dla użytkowników, którzy zazwyczaj wykonują wiele operacji na swoich urządzeniach, taka ilość RAM-u może okazać się niewystarczająca. Jeśli jednak zamierzasz używać tabletu jedynie do przeglądania multimediów lub korzystania z portali społecznościowych to Galaxy Tab A7 Lite powinien spełnić twoje oczekiwania.

Cena: 899 zł 799 zł / Link

Galaxy Tab S7 FE - Promocja na jeden z ciekawszych tabletów Samsunga

Galaxy Tab S7 FE to przede wszystkim spory wyświetlacz, którego przekątna wynosi 12.4-cala. Oglądanie filmów na takim ekranie będzie bardzo komfortowe, a o wydajność urządzenia zadba procesor Snapdragon 778G. Dla wielu użytkowników sporą zaletą będzie również możliwość obsługi rysika S Pen, podobnie jak ma to miejsce w smartfonie Galaxy S23 Ultra. Tablet posiada elegancki, minimalistyczny design, a na pokładzie znajdziemy również 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki.

Cena: 2999 zł 2499 zł / Link

Więcej trwających promocji na sprzęt Samsunga znajdziesz tutaj.