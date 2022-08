Zastanawiasz się, jaki telefon wybrać? Znalazłem 5 powodów, dlaczego Android jest lepszy niż iPhone

Telefony z Androidem mają naprawdę wiele zalet. Te pięć powodów przekona Cię, że iPhone to może wcale nie jest telefon dla Ciebie.

Od początku ery smartfonów na rynku królują dwa systemy operacyjne - iOS od Apple oraz Android, tworzony przez Google. Mimo kilku innych pretendentów (Windows Phone, Symbian, Firefox OS), to te dwa OSy są odpowiedzialne za działanie praktycznie każdego smartfona oferowanego dziś na rynku.

Oba z tych systemów, mimo tego, że spełniają bardzo podobne role, mocno się od siebie różnią. Czy w takim razie lepiej wybrać pomysł Apple, czy raczej propozycję Google? Oba systemy mają swoje mocne strony - dzisiaj skupimy się na powodach, dla których pomysł na system operacyjny od Google jest według nas lepszy. Oto 5 powodów, dla których lepiej wybrać Androida, a nie telefon od Apple:

1. Różne typy urządzeń

Podstawową zaletą telefonów z Androidem jest ich różnorodność. Idąc do sklepu czy przeglądając ofertę telefonów w internecie, zobaczymy niesamowicie ciekawe urządzenia i projekty. Mamy pełny wypór rozmiarów, wzorów i specjalizacji.

Podczas gdy iPhone'y bardzo konserwatywnie podchodzą do designu, na rynku smartfonów z systemem od Google inwencja nie zna granic - widzieliśmy urządzenia z ruchomymi kamerami, dwoma ekranami czy z optycznym, wysuwanym zoomem. Bardzo modne ostatnio składane urządzenia to też domena Androida - Apple nie posiada odpowiedzi na taką nowinkę. Wystarczy spojrzeć na kilka głównych grup niecodziennych sprzętów:

Składane smartfony

smartfony Smartfony do gier

Smartfony z rysikiem

Smartfony rugged

Smartfony z wyświetlaczem e-ink

Smartfony z wyspecjalizowanymi aparatami

Warto też wspomnieć, że telefony z Androidem produkowane są przez wielu producentów, którzy często skupiają się na innych aspektach telefonu, każdy z nich ma też inny pomysł na ich wygląd czy dodatkowe funkcje. Dzięki temu zawsze możemy znaleźć idealny telefon dla siebie - może akurat potrzebny nam model z większą bateria, mniejszym ekranem czy wejściem na kartę pamięci - te wszystkie funkcje znajdziemy w telefonach z systemem Google. Dzięki temu nie jesteśmy skazani na jeden pomysł, który z góry narzuca nam Apple.

2. Telefony na każdą kieszeń

Ile kosztuje budżetowy iPhone? Na najtańszy model musimy wydać aż 2500 zł - to nadal ogromna kwota dla sporej liczby klientów. Takiego problemu nie mają osoby, poszukuje nowego urządzenia z Androidem. Ceny takich telefonów są przeróżne. Zaczynają się nawet od 400 zł a kończą często około 10000 zł. Dzięki temu zawsze możemy być pewni, że będziemy mogli znaleźć telefon odpowiedni na nasz budżet i dopasowany do naszych potrzeb.

Dzięki zdecydowanie większej konkurencji na polu smartfonów z systemem Google, producenci muszą starać się, aby ceny ich produktów oraz oferowane przez nie funkcje były jak najbardziej atrakcyjne dla klientów. Ze względu na to w każdym segmencie znajdziemy bardzo dobre oferty i przeceny na smartfony z Androidem - konkurencja napędza takie praktyki, dzięki którym producenci chcą przekonać klientów do zakupienia właśnie ich produktu.

3. Innowacje sprzętowe

Android od samego początku był symbolem najciekawszych, nieraz nawet zwariowanych telefonów. Podczas gdy Apple powoli zbiera nowinki techniczne wprowadzane przez inne firmy i dopiero po pełnym dopracowaniu i przemyśleniu wprowadza je na rynek, producenci urządzeń z Androidem zasypują klientów niesamowitymi innowacjami praktycznie z dnia na dzień - zarówno jeśli chodzi o hardware, jak i software.

Elastyczne ekrany, przednie aparaty ukryte pod ekranem, panele z szybkim odświeżaniem, aparaty peryskopowe czy szybkie ładowanie (nawet do 150 W) - te wszystkie funkcje zobaczymy w wielu smartfonach z systemem Google, nie tylko z najwyższej półki, a brakuje ich w propozycjach Apple. Oczywiście nie jest to wszystko i sytuacja wygląda podobnie jeśli chodzi o oprogramowanie - Android dzięki wielu nakładkom producentów ma ogromną ilość funkcji, o których użytkownikom iOS nawet się nie śni.

Przegląd nowości pokazuje tylko, jak daleko w przyszłość wybiegają producenci smartfonów z OSem od Google i jak długo zajmuje Apple wprowadzenie tych samych zmian do swoich produktów. Dlatego właśnie Apple zdecydowanie nie jest firmą dla miłośników nowinek technicznych - one dzieją się raczej w stajni Androida.

4. Kompatybilność z innymi urządzeniami

Smartfony z Androidem są znacznie bardziej kompatybilne z innymi urządzeniami niż iPhone'y. Czy to zgranie plików z telefonu na komputer, czy podłączenie go w celu wyświetlenia czegoś na zewnętrznym monitorze - najczęściej wystarczy nam tylko kabel i wszystko bezproblemowo działa. W przypadku urządzeń z iOSem sprawa nie jest już taka prosta. Najczęściej potrzebujemy dodatkowych programów, a połączenie działa dobrze tylko w przypadku łączenia z innymi sprzętami tej samej firmy.

Podobnie wygląda sytuacja z aplikacjami - szczególnie w Polsce. Jako że większość osób u nas w kraju korzysta z Androida, aplikacje pojawiają się w pierwszej kolejności na tej platformie, albo są na niej zdecydowanie lepiej zoptymalizowane. Nie jest to co prawda reguła ogólnoświatowa - np. w Stanach Zjednoczonych jest odwrotnie. Jednak u nas w kraju Android jest zdecydowanie lepiej wspierany przez deweloperów, a aplikacje na niego są częściej spotykane i aktualizowane.

5. Większe możliwości personalizacji

Swoboda w tworzeniu wyglądu swojego własnego systemu jest jedną ze sztandarowych zalet Androida. Co prawda tej jesieni użytkownicy iOS 16 w końcu dostaną możliwość dostosowania części swojego ekranu blokady, drugi obóz od lat ma do swojej dyspozycji niewymiernie większe możliwości personalizacji.

Na początku warto wspomnieć o nakładkach na Androida, przygotowywanych przez poszczególnych producentów telefonów. Sprawiają one, że każdy telefon wygląda inaczej, może mieć dodatkowe funkcje, czy też lepiej wykonywać poszczególne zadania.

Jednak to nie wszystko - jeśli nawet nie spodoba nam się nasza nakładka, bez problemu możemy samodzielnie ją zmienić, ściągając tzw. launcher ze Sklepu Play. Te aplikacje sprawiają, że możemy dostosować nasz ekran główny do siebie pod bardzo wieloma względami. Zmienimy wygląd szuflady aplikacji, liczbę aplikacji na ekranie głównym, a nawet sposób działania gestów - to wszystko bez żadnych przeszkód czy zaawansowanych zmian w oprogramowaniu.

Jednakże nawet to nie wyczerpuje naszych możliwości. Jeśli na przykład nasz telefon nie jest już wspierany przez producenta oficjalnymi aktualizacjami, możemy po prostu ściągnąć nieoficjalny ROM i zainstalować najnowszego Androida na własną rękę. Możemy nawet zrootować telefon i zmieniać częstotliwość taktowania procesora, włączać niewspierane aplikacje i robić wiele innych, interesujących rzeczy. Jeśli chodzi o Androida, największą przeszkodą będzie wyobraźnia użytkownika.

A może lepiej iPhone?

Oczywiście iPhone również ma wiele zalet - gdyby tak nie było, nie Apple nie byłoby przecież jedną z największych korporacji na świecie. Świetna jakość wykonania, łatwość użytkowania oraz do perfekcji dopracowany ekosystem urządzeń - to wszystko przemawia za urządzeniami od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Jeśli więc nadal zastanawiasz się nad kupnem iPhone'a może zainteresować Cię ten artykuł, w którym znalazłem 5 powodów, dla których lepiej wybrać iPhone'a, a nie telefon z Androidem.