Zastanawiasz się nad zakupem iPhone'a? W tej promocji za topowe flagowce marki Apple zapłacisz nawet kilkaset złotych mniej

W sieci sklepów Neonet rozpoczęła się wyjątkowa akcja promocyjna, w której smartfony amerykańskiej marki zostały objęte atrakcyjnymi rabatami.

Flagowce marki Apple są zdecydowanie jednymi z najpopularniejszych smartfonów na rynku. Urządzenia te wyróżniają się nie tylko świetną jakością wykonania, ale i unikalnym systemem iOS, który znajdziemy tylko w produktach firmy z Cupertino. Zakup iPhone'a jest zazwyczaj decyzją poprzedzoną wieloma poszukiwaniami odpowiedniego modelu, ponieważ smartfony te pozostają ze swoimi użytkownikami przez lata. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko długie wsparcie aktualizacjami, ale i solidne wykonanie, które zapewnia płynne działanie na wiele sezonów.

Problem z flagowcami Apple - z perspektywy użytkownika, który dopiero przymierza się do zakupu - jest jednak taki, że urządzenia te dosyć długo trzymają swoją cenę. Z jednej strony gwarantuje to, że ewentualna odsprzedaż smartfona nie wiąże się z utratą sporej części wartości telefonu, a z drugiej sprawia, że trudno jest znaleźć nowego iPhone'a w atrakcyjnej cenie. Sklep Neonet wychodzi jednak na przeciw wszystkim potencjalnym użytkownikom flagowców Apple i uruchamia akcję, w której przecenione zostały zarówno najnowsze modele, jak i nieco starsze urządzenia.

iPhone 14 Pro nawet o 500 zł taniej

iPhone 14 Pro to jeden z topowych modeli, które amerykańska marka zaprezentowała we wrześniu 2022 roku. Urządzenie otrzymało wiele istotnych usprawnień, dzięki czemu jest to pierwszy iPhone od lat, który tak mocno różni się od swojego poprzednika. Smartfon został wyposażony w mocniejszy procesor (Apple A16 Bionic), aparat główny o wyższej rozdzielczości (48 Mpix) oraz funkcję Always on Display. Największą modyfikacją jest jednak pozbycie się charakterystycznego notcha na rzecz drobnego wcięcia w ekranie o kształcie pigułki. Apple zadbało również o rozszerzenie użyteczności tego rozwiązania i wraz z nową konstrukcją zaprezentowało funkcję Dynamic Island.

Aktualnie na promocji znajdują się trzy wersje urządzenia. Każda z nich oferuje inny kolor lub różną wielkość pamięci masowej. W celu skorzystania z rabatu wystarczy użyć kodu, który znajdziecie w każdym z poniższych linków. Największa zniżka dotyczy modelu w kolorze purpurowym, ponieważ został on przeceniony aż o 500 zł.

iPhone 14 Pro / 128 GB - kolor purpurowy

Cena: 6499 zł 5999 zł / Link

iPhone 14 Pro / 128 GB - kolor złoty

Cena: 6165 zł 5999 zł / Link

iPhone 14 Pro / 256 GB - kolor czarny

Cena: 6829 zł 6699 zł / Link

iPhone 13 mini, czyli najlepszy kompaktowy smartfon od Apple, taniej o ponad 450 zł

iPhone 13 mini jest ostatnim kompaktowym urządzeniem amerykańskiej marki, które pojawiło się na rynku. Smartfon nie doczekał się swojego następcy, a więc stanowi obecnie najlepszą propozycję dla osób poszukujących niewielkiego telefonu z systemem iOS. Model 13 mini został wyposażony w naprawdę mały wyświetlacz o przekątnej 5.4-cala, co sprawia, że nie ma on zbyt wielu konkurentów w swojej kategorii. Pomimo kompaktowych rozmiarów urządzenie oferuje topowe podzespoły, solidne głośniki oraz certyfikat wodoodporności na poziomie IP68.

W najnowszej promocji sklepu Neonet rabatem objęty został wariant w niebieskim wykończeniu, którego pamięć masowa wynosi 256 GB. iPhone 13 mini będzie świetnym wyborem dla osób, które zmęczone są dużymi smartfonami, a jednocześnie nie chcą rezygnować z flagowego doświadczenia, które one gwarantują.

iPhone 13 mini / 256 GB - kolor niebieski

Cena: 4458 zł 3999 zł / Link

Przeceniony iPhone 11 dla osób ceniących klasykę

iPhone 11 to flagowiec, którego najbardziej docenią zwolennicy tradycyjnych rozwiązań. Na froncie urządzenia znalazł się 6.1-calowy ekran z symetrycznymi ramkami oraz charakterystycznym notchem, natomiast plecki smartfona posiadają minimalistyczne wykończenie i dwa obiektywy o rozdzielczości 12 Mpix. Warto zaznaczyć, że pomimo kilku lat na karku iPhone 11 jest nadal aktualizowany przez producenta. Urządzenie obsługuje obecnie najnowszą wersję systemu iOS, oznaczoną numerem 16.

Na promocji znajduje się czarny wariant kolorystyczny z 64 GB pamięci masowej. Zniżka w przypadku tego modelu wynosi 149 zł.

iPhone 11 / 64 GB - kolor czarny