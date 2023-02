Zaszalej na Walentynki, a RTV Euro AGD zapłaci za część twoich kolejnych zakupów

Jeśli jeszcze nie kupiłeś prezentu na Walentynki lub sam chcesz sprawić sobie nieco przyjemności, RTV Euro AGD ma dla Ciebie specjalną ofertę. Chcesz otrzymać rabat na kolejne zakupy? Sprawdź, jak skorzystać z promocji!

Zrób zakupy w RTV Euro AGD, aby otrzymać spory rabat na kolejne zakupy

Do Walentynek pozostało zaledwie kilka dni, tak więc czasu na zakup wybranego podarunku coraz mniej. Nie tylko dla partnera, ale również dla siebie - nie od dziś wiadomo, że często najlepsze prezenty robimy sobie sami. Jeśli miałeś w planach zakupy AGD czy elektroniki, masz okazję skorzystać również z wyjątkowej akcji w RTV Euro AGD.

Sieć sklepów utworzyła aż 9 kategorii produktowych, które biorą udział w promocji. Jest to m.in. AGD, elektronika, ale również gadżety. Jest w czym wybierać! Sprawdziliśmy, co kryje tak szeroki zakres asortymentu i na co warto zwrócić szczególną uwagę.

RTV Euro AGD - przegląd produktów objętych akcją

Telewizor Samsung QLED QE55Q77BAT - 55" - 4K - Smart TV

Ekran: 55 ", 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

Smartfon Apple iPhone 13 128GB (księżycowa poświata)

Wyświetlacz: 6,1 ", 2532 x 1170 pikseli, OLED

Pamięć RAM/wewnętrzna: 128 GB

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

System operacyjny: iOS 15

Procesor: Apple A15 Bionic

Suszarka Beko DF7312GXW Slim

Wymiary (GxSxW): 45,9 x 59,7 x 84,6 cm

Roczne zużycie prądu: 276,5 kWh = 212,91 zł rocznie

Pojemność: 7 kg

Pompa ciepła: tak

Poziom hałasu: 65 dB

Zmywarka Siemens iQ500 SR65ZX16ME

Wymiary (SxWxG): 44,8 x 81,5 x 55 cm

Pojemność: 10 kpl.

Zużycie prądu (100 cykli): 59 kWh = 45,43 zł

Zużycie wody - cykl: 9,5 litra

Poziom hałasu: 44 dB

System mycia sztućców: szuflada na sztućce

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 44mm (czarny)

Rodzaj: uniwersalny

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, chód

Łączność bezprzewodowa: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Pulsometr - Czujnik tętna: tak

Rozmiar wyświetlacza: 1,4 "

Konsola Xbox Series X z napędem - 1TB - dodatkowy pad (czarny)

Typ konsoli: Xbox Series X z napędem

Procesor: 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna: AMD RDNA 2 GPU 52 Cus @ 1,825GHz , 12,15 TFLOPS

Pamieć RAM: 16 GB GDDR6 (10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s)

Pojemność dysku: 1 TB SSD

Napęd optyczny: 4K UHD Blu-ray

Wszystkie produkty objęte Walentynkową akcją znajdziesz pod tym linkiem.

RTV Euro AGD - zasady promocji

Kup co najmniej 2 produkty objęte akcją.

objęte akcją. Zakup jest automatycznie zarejestrowany na koncie Moje Euro.

Równowartość 14% łącznej ceny zakupionych produktów zostanie przekazana w postaci kodu rabatowego.

zakupionych produktów zostanie przekazana w postaci kodu rabatowego. Użycie kodu rabatowego upoważnia do uzyskania maksymalnie 50% ceny obniżki kupowanych produktów.

obniżki kupowanych produktów. Kod rabatowy jest ważny w dniach 16.03 – 16.04 lub do wyczerpania limitu jego wartości.

Wszelkie szczegóły są dostępne pod tym linkiem.

