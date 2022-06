Zatłoczeni obrazami. O fotografii, fotografowaniu i zdjęciach w dobie social mediów

Żyjemy w kulturze obrazu. Wizualizacja informacji ułatwia ich przyswajanie, konsumpcję, a także pozwala na sprawniejszą komunikację. Oczywiście nie jest to żadnym odkryciem – ludzie od wieków posługiwali się obrazami, aby coś przekazać i lepiej się porozumieć. Przyglądam się, jak wygląda to aktualnie - w dobie tak spopularyzowanego Internetu i rozbudowanych mediów społecznościowych. A przede wszystkim – jak funkcjonuje dzisiaj fotografia oraz jaką rolę odgrywa w cyfrowym świecie? Jakie znaczenie ma tutaj nowa technologia? I czy zajmowanie się fotografią ma w ogóle jeszcze sens? Oto kilka moich spostrzeżeń i przemyśleń na ten temat.

Fotografowanie stało się dziś rozrywką niemal równie powszechną jak seks czy taniec. Oznacza to, że podobnie jak każda forma sztuki masowej, fotografia w rękach większości ludzi wcale sztuką nie jest. Stanowi przede wszystkim rytuał społeczny, ochronę przed lękiem i narzędzie władzy.¹

Słowa te wypowiedziane ponad 40 lat temu przez Susan Sontag w słynnej książce O fotografii całkiem dobrze wpisują się również w dzisiejsze realia i z pewnością możemy interpretować je przez pryzmat aktualnej rzeczywistości. Nie będę jednak wchodzić w naukowe rozważania odnośnie fotografii i jej znaczenia, ani zagłębiać się w jej historyczną perspektywę. Interesuje mnie to co tu i teraz, to co zauważam na co dzień i z czym obcuję. Fotografia dla mnie to szereg różnych zjawisk, które kryją się pod tym hasłem. Od powszechnej definicji, mówiącej o utrwalaniu obrazu za pomocą światła, przez jej artystyczny i twórczy aspekt, aż po bardziej złożone funkcje, które spełnia we współczesnym świecie.

Jesteśmy świadkami tego, jak fotografia zmienia się wraz z postępem technologicznym

Swój pierwszy aparat fotograficzny (na kliszę) dostałam w wieku 8 lat – swoją drogą mam go do teraz i dorzuciłam go do mojej skromnej kolekcji. Potem były już aparaty cyfrowe – najpierw niewielki kompakt, który niestety gdzieś „przepadł”, następnie pełnoprawna lustrzanka towarzysząca mi do dzisiaj. Ale jak się okazuje, na tym nie koniec. Rozwój technologii nie stopuje - w ręku trzymam nowoczesny smartfon z całkiem dobrym aparatem, który – co najważniejsze – mam zawsze przy sobie.

fot. Izabella Bandych

W podobnej sytuacji jest większość ludzi na całym świecie. Dzisiaj praktycznie każdy ma „aparat fotograficzny” w kieszeni i możliwość robienia zdjęć bez ograniczeń. Co prawda, nawet najlepszy smartfon nie zastąpi całkowicie profesjonalnego sprzętu fotograficznego, ale jakość obrazu w urządzeniach mobilnych jest coraz bardziej imponująca i nie zapowiada się, aby producenci przestali dopracowywać tę funkcję. Doskonałym przykładem może być ostatnia informacja o tym, że Xiaomi oficjalnie ogłosiło współpracę z niemiecką marką fotograficzną Leica.

Poza tym, coraz więcej profesjonalnych fotografów wykorzystuje smartfon jako narzędzie do robienia zdjęć. Jak wskazują badania przeprowadzone przez firmę Suite48Analytics (ankieta została przeprowadzona wśród 881 profesjonalnych fotografów w Ameryce Północnej oraz Europie), 13% ankietowanych zawodowych fotografów robi połowę lub więcej swoich profesjonalnych zdjęć za pomocą smartfona, a 64% robi to w przypadku zdjęć nieprofesjonalnych.

Źródło: www.suite48a.com

Co istotne, ankieta przeprowadzona została w 2020 roku, a więc wielce prawdopodobne, że od tej pory przybyło fotografów, którzy wykorzystują smartfona do realizacji zleceń. Tym bardziej, że przez dwa lata na rynku pojawiło się sporo nowego sprzętu z porządnymi aparatami, np. Samsung Galaxy S22 Ultra, Apple iPhone 13 Pro czy Sony Xperia Pro-I.

Jak się okazuje, smartfon staje się po prostu kolejnym narzędziem dającym możliwość robienia zdjęć i to takich, które spokojnie mogą walczyć o pierwsze miejsca w prestiżowych konkursach fotograficznych. Doskonałym przykładem mogą być prace Dominiki Koszowskiej, najlepszej mobilnej fotografki na świecie (trzykrotnie zwyciężyła w międzynarodowych konkursów fotografii mobilnej) – polecam zajrzeć na jej instagrama @du_lka. Warte uwagi są również zdjęcia Mariusza Stachowiaka (@oderwany) czy Michała Koralewskiego (@michal_koralewski). To tylko kilka przykładów z rodzimego podwórka, ale na całym świecie fotografia mobilna ma swoich doskonałych twórców (Matt Louder, Cocu Liu, Julia Isaak).

Czy to oznacza, że każdy może wziąć do ręki smartfon z najlepszym aparatem i wykonać świetne zdjęcie? Oczywiście, że nie – tak samo jak nie każdy, kto kupi profesjonalną lustrzankę, od razu uzyska doskonałe efekty. Można zgodzić się ze słowami Michała Koralewskiego, że liczy się to, co znajduje się 10 centymetrów za obiektywem - fotograf ze swoim doświadczeniem, umiejętnościami, wrażliwością i podejściem do tematu.²

Jak już wspomniałam, smartfon jest tylko narzędziem, a reszta pozostaje po stronie fotografującego. Aktualnie, przeglądając strony internetowe czy media społecznościowe ciężko odróżnić, jakim sprzętem zostały wykonane poszczególne zdjęcia. Ujęcia robione smartfonem mogą być naprawdę imponujące, o czym możecie przekonać się przeglądając zdjęcia wyżej wymienionych osób lub zaglądając do galerii prestiżowych konkursów fotografii mobilnej: mobilephotoawards.com, ippawards.com czy grandmobilephoto.pl.

Wszyscy jesteśmy fotografami

Codziennie jesteśmy zalewani milionami obrazów. Obrazów, które sami generujemy. Na moim telefonie mam obecnie zapisanych około 3 tysiące zdjęć. Kolejna, ogromna ilość znajduje się na terabajtowym dysku przenośnym. Każdego roku na całym świecie co sekundę robi się 54 400 zdjęć, 196 milionów na godzinę, 4,7 miliarda dziennie, 32,9 miliarda tygodniowo, 143 miliardy miesięcznie i 1,72 biliona rocznie. Według danych firmy Photutorial do 2030 roku rocznie będzie robionych około 2,3 biliona zdjęć.³

Smartfony zrewolucjonizowały nasze nawyki związane z robieniem zdjęć: aparaty fotograficzne są teraz zawsze w zasięgu ręki. Podczas wzrostu liczby smartfonów w 2010 roku ludzie zrobili siedem razy więcej zdjęć (ponad 8,6 biliona) niż w poprzedniej dekadzie.⁴

Robimy więcej zdjęć niż kiedykolwiek wcześniej. I o ile fotografia jest dość starym medium, o tyle nigdy nie byliśmy w sytuacji, w której praktycznie każdy może niezwykle łatwo i szybko zrobić zdjęcie, a następnie natychmiastowo udostępnić je komuś znajdującemu się na drugim końcu świata.

Zdjęcia zastępują nam dialog

Doszliśmy do momentu, w którym zdjęcia stają się komunikatem, pełnią funkcję konwersacyjną. Czasami szybciej jest zrobić zdjęcie niż napisać wiadomość. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby na pytanie „co aktualnie robimy”, przesłać na szybko zrobione zdjęcie danej sytuacji. Wystarczy kilka kliknięć w ekran smartfona. Podobną funkcję pełnią przecież memy czy GIF-y, których w sieci także mamy pod dostatkiem. Właściwie nie potrzebujemy słów, aby się porozumieć czy wyrazić swoje emocje. W ostatnim czasie dochodzą do tego jeszcze nowe formy, takie jak na przykład Insta Stories, Reels czy TikToki. Czyli krótkie, szybkie materiały wideo. Czy to oznacza, że fotografia nam się znudziła? Coś w tym jest. Zdjęć jest na tyle dużo, że potrzebujemy dodatkowych opcji przykucia uwagi i wzbudzenia zainteresowania. Wbrew pozorom, nieruchomy obraz jest bardziej wymagający dla odbiorcy.

Czy w takim razie fotografia w ogóle jeszcze do nas przemawia?

Nadprodukcja obrazów z pewnością zaburza naszą percepcję. Każdego dnia na Instagrama przesyłanych jest około 100 milionów zdjęć. Biorę pod uwagę akurat tę platformę, bo sama codziennie tam zaglądam, a także od czasu do czasu publikuję posty i uzupełniam swoje amatorskie portfolio (@iz.bandy). Zresztą, dla wielu zawodowych twórców to właśnie Instagram jest głównym medium, na którym można się promować, zyskiwać zasięgi i popularność. Oczywiście kwestia ta jest bardziej złożona i wymagałaby zupełnie oddzielnego omówienia. Niemniej, pozostawiam link do interesującego wywiadu, w którym autor dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi obecnych realiów w świecie social mediów.

Zdecydowanie trudniej jest dostrzec coś wyjątkowego w gąszczu publikowanych zdjęć; łatwo jest coś przeoczyć i łatwo się zdemotywować, dochodząc do wniosku, że przecież nie da się już wymyślić nic oryginalnego, że wszystko zostało już sfotografowane. Z drugiej strony muszę przyznać, że jest to genialne źródło wiedzy oraz inspiracji. Szybko i prosto możemy przeglądać fotografie znanych i mniej znanych twórców, czy odkrywać nowe nazwiska. Mowa tu nie tylko o Instagramie, ale o całym Internecie, który umożliwia natychmiastowy dostęp do wszelkich informacji związanych z dziedziną fotografii. Poza tym, musimy mieć świadomość, że wciąż powstaje wiele inicjatyw i wydarzeń, które zachęcają do dyskusji o roli i znaczeniu fotografii we współczesnych świecie – co oznacza, że temat ten jest dla nas wciąż interesujący.

Wrócę tu do tytułu, który postawiłam na początku tej części tekstu – Wszyscy jesteśmy fotografami – to nazwa projektu realizowanego od 2014 roku, którego celem było przede wszystkim poszerzenie dyskusji o znaczeniu fotografii, roli fotografa, a także o relacjach artysty z odbiorcą. W ramach tej inicjatywy zrealizowanych zostało do tej pory mnóstwo spotkań, wydarzeń czy wystaw – w niektórych miałam okazję osobiście uczestniczyć. Dlaczego o tym mówię? To pokazuje, że fotografia – szeroko pojęta – to wciąż aktualny temat, pobudzający do dyskusji i refleksji.

Odwrót od nowoczesnej technologii

W moim domu rodzinnym od zawsze było pełno zdjęć – zawieszone na ścianach, ustawione na półkach czy umieszczone w albumach. Jeszcze inne – te najstarsze - wrzucone do kartonowych pudeł. To te ostatnie lubiłam oglądać najbardziej. Ciekawiły mnie nie tylko same kadry czy postaci na zdjęciach, ale też jakość czy kolorystyka oglądanych obrazów. Niektóre nieco już wyblakłe, niektóre niesamowicie dobrze zachowane jak na swoje przeleżane lata. Nie da się ukryć, że zdjęcia robione na filmie mają w sobie coś wyjątkowego; coś czego nie dostrzegam w zdjęciach wykonanych aparatami cyfrowymi, a tym bardziej smartfonem. Co istotne, fotografia tradycyjna wcale nie odeszła do lamusa, przeciwnie – w ostatnich latach zyskuje coraz więcej zwolenników. Głównie w postaci młodych osób, podążających za modą na „stare rzeczy”, ale nie tylko. Istnieje wielu profesjonalnych fotografów, którzy wciąż zręcznie korzystają z tej techniki (Anita Andrzejewska, Titus Popławski, Mateusz Żurowski i wielu innych)

fot. Izabella Bandych

Niestety, wraz ze znacznym zainteresowaniem fotografowania na filmie, zaczęły pojawiać się pewne problemy. Już dwa lata temu, Marcin Watemborski z fotoblogia.pl pisał o tym, że robienie zdjęć metodą tradycyjną przestaje się opłacać, a niektóre firmy produkujące materiały światłoczułe po prostu się wycofują.

Na rynku doszło do pewnego absurdu. Fotografia tradycyjna zaczęła zyskiwać coraz więcej zwolenników, co za tym idzie – zapotrzebowanie na filmy rosło, lecz wcale nie było ich więcej ani nie taniały. Wręcz przeciwnie – producenci chcieli zarobić i zaczęli podnosić ceny oraz kontynuować politykę wycofywania niektórych ciekawych materiałów. Profesjonalne filmy pokroju Fujifilm PRO 400H przestały się sprzedawać, aż w końcu zniknęły z półek.⁵

Co ciekawe, autor trafnie zauważył, że pandemia koronawirusa i brak dostępności półproduktów chemicznych spowoduje znaczny wzrost cen filmów światłoczułych. Miał racje. Po pierwsze - zdecydowanie trudniej jest kupić kolorowy film, po drugie – jest on zdecydowanie droższy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Filmy konsumenckie, takie jak np. Kodak Gold czy Kodak ColorPlus 200 nawet na Allegro możemy znaleźć w bardzo wygórowanych cenach – ponad 50 zł za 36 klatek. Ceny filmów czarno-białych wciąż utrzymują się na podobnym poziomie, choć i tutaj powoli zauważalny jest wzrost. Tak więc czas zrobić zapasy.

Szkoda, że tak się dzieje, bo to właśnie fotografowanie na filmie w ostatnim czasie sprawia mi najwięcej przyjemności i umożliwia zdobywanie zupełnie innego doświadczenia jeśli chodzi o robienie zdjęć, zarówno pod względem technicznym, jak i samego procesu. Wbrew pozorom, to ograniczenie w postaci 36 klatek i nieprzewidywalność ujętych kadrów daje wiele satysfakcji. To dobra odskocznia od cyfrowego świata, gdzie wszystko dzieje się natychmiastowo i masowo.

fot. Izabella Bandych

Smartfon w kieszeni, cyfra w torebce, analog w plecaku

Tak właściwie ostatnio wygląda moje wyjście, jeśli mam zamiar robić gdzieś zdjęcia, szczególnie jeśli podróżuje. Każdy z tych sprzętów pełni dla mnie nieco odmienną funkcję.

Smartfon . Wiadomo – to urządzenie, które mam zawsze przy sobie. W każdej chwili mogę wyciągnąć telefon, aby zrobić zdjęcie – zarówno jeśli chcę zachować „ładny” kadr, oraz aby na szybko sfotografować konkretną rzecz czy sytuację; aby przesłać zdjęcie rodzinie lub znajomym czy wrzucić do relacji na Instagramie. Smartfon w kategorii sprzętu fotograficznego pełni dla mnie przede wszystkim funkcję komunikacyjną, „użytkową”; umożliwia szybki, automatyczny tryb obrazu i natychmiastową możliwość podzielenia się efektem z innymi osobami.

. Wiadomo – to urządzenie, które mam zawsze przy sobie. W każdej chwili mogę wyciągnąć telefon, aby zrobić zdjęcie – zarówno jeśli chcę zachować „ładny” kadr, oraz aby na szybko sfotografować konkretną rzecz czy sytuację; aby przesłać zdjęcie rodzinie lub znajomym czy wrzucić do relacji na Instagramie. Smartfon w kategorii sprzętu fotograficznego pełni dla mnie przede wszystkim funkcję komunikacyjną, „użytkową”; umożliwia szybki, automatyczny tryb obrazu i natychmiastową możliwość podzielenia się efektem z innymi osobami. Aparat cyfrowy . Tu mogę liczyć przede wszystkim na lepszą jakość zdjęć oraz szerszy zakres funkcji. Fotografowanie lustrzanką jest zdecydowanie trudniejsze niż za pomocą smartfona, dlatego też wymaga nieco więcej skupienia, doświadczenia i umiejętności. W końcu jest to sprzęt przeznaczony wyłącznie do robienia zdjęć i ewentualnego filmowania. Aparat cyfrowy wybieram w momentach, w których liczę na bardziej wyszukany i „artystyczny” kadr.

. Tu mogę liczyć przede wszystkim na lepszą jakość zdjęć oraz szerszy zakres funkcji. Fotografowanie lustrzanką jest zdecydowanie trudniejsze niż za pomocą smartfona, dlatego też wymaga nieco więcej skupienia, doświadczenia i umiejętności. W końcu jest to sprzęt przeznaczony wyłącznie do robienia zdjęć i ewentualnego filmowania. Aparat cyfrowy wybieram w momentach, w których liczę na bardziej wyszukany i „artystyczny” kadr. Aparat analogowy. Już kilka lat temu zainteresowałam się robieniem zdjęć na filmie i od wywołania pierwszej kliszy, postanowiłam w miarę możliwości to kontynuować. To inny rodzaj fotografowania, z pewnością bardziej świadomy i przemyślany, który wymaga większej cierpliwości. Naciskając spust migawki nie wiem dokładnie, jaki będzie ostateczny efekt zrobionego zdjęcia, dopóki nie wywołam filmu. W przypadku tego typu fotografowania liczy się cały proces – od dobrania kadru, przez dobór odpowiednich ustawień i zrobienie zdjęcia, aż do momentu wywołania i ujrzenia wykonanych fotografii. Wydaje mi się, że wyjątkowość tego typu obrazów tkwi między innymi w tym, że są one bardziej „wyczekane”, a przez to łatwiej je docenić.

fot. Izabella Bandych

Czy fotografia kiedyś przeminie?

Jak zaznaczyłam na początku, dla mnie pod hasłem fotografii ukrytych jest wiele szerszych znaczeń, które w zależności od przyjętej perspektywy umożliwiają ciągły dyskurs. Wbrew pozorom, sama fotografia – jako medium i jako dziedzina sztuki – wcale nie ulega tak wielu zmianom. To postęp technologiczny czy zmiany kulturowe oraz społeczne wymuszają inne spojrzenie na ten temat. Podsumowując:

Fotografia ma więcej żyć niż kot, a każde z nich stanowi zagmatwaną historię. Umierała też wiele razy – jej koniec jako medium ogłaszany był regularnie od ponad stu lat. Najpierw rzuciło jej wyzwanie wynalezienie kina, następnie telewizja, grafika komputerowa, a ostatnio internet. Gdyby nie właściwa jej elastyczność i łatwość przystosowania, fotografia przestałaby już istnieć…⁶

